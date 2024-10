Milano, autolinea 46 ai privati. Atm: “Non ce ne saranno altre”

Una soluzione d’emergenza per affrontare la mancanza di autisti, ma la strategia di Atm sull’uso dell’affidamento non è cambiata.

Il direttore operativo di Atm, Amerigo Del Buono, ha spiegato così, in commissione a palazzo Marino, il passaggio alla Stav di Vigevano della linea 46, quella degli autobus che collegano il quartiere Cantalupa alla fermata della metro Famagosta.

Una soluzione prevista dal contratto di servizio – ha aggiunto Del Buono – usata in meno del 4 percento dei casi sul totale delle linee di Atm, solo per ragioni legate alla distanza dai depositi e, come in questo caso, all’emergenza provocata dalla mancanza di autisti.

Atm quindi smentisce quindi l’ipotesi di un cambio di strategia che apra le porte del trasporto pubblico milanese ai privati. Il problema principale, quello che ha provocato i consistenti tagli alle corse dell’ultimo anno, è quello ormai noto: la carenza di almeno 350 conducenti.

Amerigo Del Buono ha dichiarato che 400 candidati stanno seguendo il percorso per diventare autisti di Atm, che l’azienda sta facendo trenta assunzioni ogni mese. Il guaio però è che le dimissioni sono quasi altrettante, anzi nei primi sei mesi di quest’anno sono state circa 200.

In commissione gli è stato posto il tema dei salari: circa 1400 euro al mese per chi è neoassunto, troppo poco per vivere a Milano. La sua risposta è stata che “se si affrontasse solo il problema economico non si affronterebbe il problema”. C’è una richiesta di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro che con l’impiego dell’autista si sposa con difficoltà. Tra i sindacati c’è chi chiede da tempo 150 euro in più al mese. Ma di cominciare ad affrontare così il problema, per il momento, ancora non si discute.

A proposito di tagli alle corse dei mezzi pubblici, il gruppo nato su Facebook “AspettaMi – milanesi in attesa dei bus” ha lanciato un appello per raccogliere il maggior numero possibile di segnalazioni di disservizi da inviare al Comune e all’Atm.