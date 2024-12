Mercoledì 18 dicembre: Enrico Deaglio dialoga con Ivan Carozzi e Lorenza Ghidini

VASCO E IL GOVERNO, TONY EFFE E NOI Dilemmi sulla musica, gli artisti, i loro messaggi e i nostri valori. Vasco Rossi, voce isolata, polemizza con Salvini per la stretta proibizionista infilata nel Codice della strada. Applausi. Tony Effe viene cancellato dal cartellone del Concerto di Capodanno a Roma dopo le polemiche sui suoi testi misogeni e violenti. Applausi anche in questo caso? Dagli stessi che applaudono Vasco? La vicenda parla di loro o di noi? Ospiti: Patrizio Gonnella, coautore del libro Jailhouse rap; Matteo Villaci, autore della trasmissione Doppia Acca. Condotta da Massimo Bacchetta, a cura di Massimo Alberti

Presto Presto - Interviste e Analisi di lunedì 16/12/2024 Emanuele Valenti da Damasco racconta il tentativo di ritorno alla normalità tra svuole e uffici che riaprono, manifestazioni di popolo e miliziani di guardia nelle strade. Andrea Monti intervista Giuseppe Santalucia presidente dell'Associazione nazionale magistrati pronti a scioperare di fronte a una cosiddetta riforma che sembra semplicemente un atto di riduzione dell'autonomia e del ruolo costituzionale della magistratura inquirente. Mariagrazia Midulla Responsabile Clima ed Energia per il WWF ci racconta il fallimento della Cop16 sulla desertificazione di Ryad: i paesi ricchi non vogliono affrontare il problema. Emiliano Brancaccio, docente di economia politica alla Federico II di Napoli autore di "Le condizioni economiche per la pace" (Mimesis 2024) analizza la nuova austerity europea e la trappola del militarismo che mette a rischio l'Europa per come l'abbiamo conosciuta.