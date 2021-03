Mazzoleni, ex consigliere di Aria: “Siamo un ottimo capro espiatorio”

“Abbiamo trovato il capro espiatorio! Abbiamo trovato a chi imputare delle responsabilità che sono di indirizzo strategico e non certo legata a questa amministrazione”. A parlare è Mario Mazzoleni, docente di economia all’università di Brescia e consigliere dimissionario di Aria Spa. “Il portale di Aria non era adatto per attuare il piano vaccinale, ma in dieci giorni il consulente Bertolaso ha deciso di partire lo stesso – continua nell’intervista -. Mi domando se chi ha deciso, ed è la politica, ha valutato i rischi e le complessità del sistema lombardo. I responsabili ci sono, e sono altri”.

“Ci sono domande che ci possono portare a individuare altri responsabili, e che dando tutte le responsabilità a Aria Spa si cerca di nascondere. Questo è un consiglio di amministrazione dimissionario, che qualche fastidio l’ha dato, per esempio con la storia dei camici bianchi in Lombardia”.

L’intervista di Roberto Maggioni, trasmessa a Prisma nella puntata di oggi: