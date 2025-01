Maschilità e guerra, sabato 1° febbraio 2025 presso l’auditorium di Radio Popolare

Sabato 1° febbraio 2025 dalle 14 alle 18.30 l’auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare ospiterà l’incontro Maschilità e guerra, un confronto costruttivo per affrontare insieme le tematiche in questione e per costruire insieme un futuro migliore.

Guerra non è solo una parola oggi molto citata dal mondo dell’informazione ma è un fatto che ci coinvolge sia per le politiche di governo, sia individualmente per come ci poniamo e ne viviamo gli effetti. Ma a monte di tutto ciò c’è, però, una ovvietà che non appare in tutta la sua forza: la guerra, è da sempre, una cosa da maschi; si cresce, si è formati e culturalmente orientati alla guerra.

Partiamo da una riflessione in cerchio, un momento di condivisione personale, per poi allargare lo sguardo a una riflessione collettiva. Quali sono i pensieri e le emozioni che questo tema suscita in noi? Successivamente, con l’aiuto di alcuni amici e amiche, cercheremo di approfondire le questioni più rilevanti e di aprire nuove prospettive.

L’evento è proposto dalle associazioni ARCI SCUOTIVENTO Monza, CASA PER LA PACE Milano, GNAM Milano, MICA MACHO Milano, CERCHIO DEGLI UOMINI Milano, CAMERA DEL LAVORO Milano, UOMINI IN ASCOLTO Val Pellice, UOMINI IN CAMMINO Pinerolo e GRUPPO UOMINI Verona.