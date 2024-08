Lo show di Salvini al meeting di Comunione e Liberazione di Rimini

Traditi dalla fretta di mercoledì 21/08/2024 Traditi dalla fretta nasce alla fine degli anni '80 come trasmissione domenicale, raccogliendo pezzi trasmessi durante la settimana. Senza una scaletta fissa, veniva costruita al momento, ignorando spesso le priorità indicate dai direttori. Quarant'anni dopo, il programma ritorna con lo stesso spirito per riascoltare, ad agosto, contenuti del palinsesto 2023-2024. Condotto in diretta da Chawki Senouci che ripercorre il recente passato della radio senza una selezione sistematica.

Nick Drake, Way to blue - Episodio 3, Bryter, Layter A cura di Elisa Graci. Dopo lo scarso successo commerciale del primo album Five Leaves Left, Nick Drake è determinato a realizzare un disco migliore, diverso. Si inizia ad isolare sempre di piu per la scrittura delle nuove canzoni, mantiene alcuni rapporti di amicizia a Londra ma è sempre piu sfuggente. Le canzoni di Bryter Layter nascono cosi e vengono registrate sempre con Joe Boyd, John Wood e Robert Kirby a Londra. Un suono piu ricco, con tanti strumenti e arrangiamenti, l’obiettivo è riuscire a farlo circolare per radio e di raggiungere un pubblico piu ampio, ma la difficoltà di esibirsi dal vivo, l’estrema riservatezza di Nick e un team non all’altezza non fanno raggiungere a Bryter Layter il successo sperato.