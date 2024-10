Delorean di martedì 29/10/2024 Un mezzo di trasporto specializzato in viaggi del tempo musicali, per intercettare le frequenze di dischi storici o di nicchie sfigatissime, attraverso gli occhi della “generazione boh”. Tutti i martedì dalle 21:30, a cura di Luca Santoro. IG: @lucaa.santoro

L'Orizzonte delle Venti di martedì 29/10/2024 Nella puntata dell’Orizzonte delle Venti del 29 ottobre 2024, condotta da Luigi Ambrosio, commentiamo l’esito delle elezioni regionali in Liguria in chiave nazionale. Il dato drammatico dell’astensionismo che da tempo in Italia è strutturale. La tenuta della maggioranza di centrodestra che governa il Paese, passata indenne dalle elezioni e dai casi Sangiuliano e Giuli. La crisi del centrosinistra determinata dalla quasi scomparsa del Movimento 5 Stelle. Con Federico Fornaro, deputato Pd, sociologo, autore di studi sull’astensionismo; Filippo Rossi, direttore di The Social Post; Salvatore Vassallo, direttore dell’Istituto Cattaneo di Bologna