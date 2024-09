Live Pop, giovedì 3 ottobre: Fare gol non serve a niente?

PlayStop Detto tra noi di venerdì 27/09/2024 Conversazioni con la direttrice. Microfono aperto con Lorenza Ghidini.

PlayStop Vieni con me di venerdì 27/09/2024 Weekend carico di impegni, tra quelli che vi raccontiamo e queli che segnalate voi in diretta. Si parte con il Live Podcast della Direttrice Lorenza Ghidini a Stazione Radio, zona Turro. Poi il Tak con Carlo Devillanova al Naga in occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e Ricercatori, tutto accompagnato dai ritmi brasileri della festa solidale pro Rio Grande do Sul al Pime; infine con le Karma B al Mix Festival, raccontato in diretta da Barbara Sorrentini. Vieni con me! Ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, dalle 16.30, in onda su Radio Popolare. A cura di Giulia Strippoli e Claudio Agostoni. Per gli annunci in diretta 02 33 001 001 o gruppo FB Passatel - Radio Popolare. Per segnalare iniziative, eventi, oggetti particolari o proporti come espert* (design, modernariato o una nicchia specifica di cui sai proprio tutto!!), email a vieniconme@radiopopolare.it

PlayStop 100 anni dalla nascita di Marcello Mastroianni A cento anni dalla nascita di Marcello Mastroianni, Barbara Sorrentini ripercorre la straordinaria carriera dell'attore simbolo del cinema italiano e ci parla delle iniziative previste in occasione del centenario.

PlayStop Jack di venerdì 27/09/2024 Dopo aver presentato "La città Addosso", ultimo singolo de La Rappresentante di Lista, e "Timeless", il nuovo brano di The Weeknd con Palyboi Carti, ci colleghiamo con Andrea Di Quarto per farci raccontare Dear Mama, la docu serie su Tupac e Afeni Shakur presente su Disney +, e poi intervistiamo Paul Smith dei MAximo Park nel giorno di uscita del loro ultimo disco Stream of Life

PlayStop Musica leggerissima di venerdì 27/09/2024 a cura di Davide Facchini. Per le playlist: https://www.facebook.com/groups/406723886036915

PlayStop Considera l’armadillo di venerdì 27/09/2024 Per riascoltare Considera l'armadillo noi e altri animali che ha ospitato Massimo Vacchetta del @centro Recupero Ricci La Ninna per parlare di mobilitazioni di difesa ambientale di Ricci, ma anche di Gallarate e del boschetto di via Curtatone, di @Milano Green Week, di @lipu sezione di Milano, di @circolo ambiente Ilaria Alpi, di Festa delle api. A cura di Cecilia Di Lieto.

PlayStop Cult di venerdì 27/09/2024 Oggi a Cult: una nuova collana su Letteratura e Lavoro di Arcadia Editore; le iniziative per il centenario della nascita di Marcello Mastroianni; la Grande Brera: il logo e i progetti per il futuro; il FIT Festival di Lugano 2024; La lettura intorno per Bookcity tutto l'anno anche al Pacta Salone; la rubrica di fumetti di Antonio Serra

PlayStop 37e2 di venerdì 27/09/2024 Assistenza per i bambini con DSA, Disturbi Specifici dell'Apprendimento; il caso di un’ascoltatrice che non può accedere al suo alloggio Aler perché la carrozzina del figlio non entra nell’ascensore; i percorsi terapeutici per i malati cronici.

PlayStop MARIA ROSA CUTRUFELLI - MARIA GIUDICE MARIA ROSA CUTRUFELLI - MARIA GIUDICE - presentato da Anna Bredice

PlayStop “SE ANCHE VOLESSERO….”. GLI OSTACOLI ALLA COSTRUZIONE DEI PROCESSI DI PACE OGGI. Onu, Ue, potenze “imperiali”: tutti i soggetti tradizionalmente chiamati a “regolare” i conflitii sembrano oggi aver perso o cambiato il loro ruolo. La cronaca parla di un mondo “sgovernato”. Meglio o peggio di prima? Con quali conseguenze? Ospiti: Chawki Senouci, red. “Esteri” di Radio Popolare; Gianpaolo Scarante, ex ambasciatore e Consigliere Diplomatico, docente di “Teoria e tecnica della negoziazione internazionaale” Università di Padova; Bernardo Venturi, ricercatore Istituto Affari Internazionali, cofondatore dell’Agenzia per il Peacebuilding. Condotta da Massimo Bacchetta, a cura di Massimo Alberti

PlayStop In Messico 10 anni fa la scomparsa dei 43 studenti di Ayotzinapa Nella notte tra il 26 e il 27 settembre del 2014, tre autobus su cui viaggiavano alcuni studenti della Scuola normale rurale di Ayotzinapa, nello stato messicano di Guerrero, sono stati fermati e aggrediti dalla polizia locale che voleva impedire loro di partecipare ad una manifestazione a città del Messico. Sei ragazzi morirono per gli spari degli agenti, 25 riportarono gravi ferite, 43 vennero sequestrati, e sparirono. Avevano tutti tra i 18 e i 25 anni Sulla loro sorte sono state avanzate diverse ipotesi e sono state aperte svariate inchieste, ma, a distanza di 10 anni, i loro corpi non sono stati ritrovati, e non è stata accertata nessuna verità. La giornalista messicana Aranzazù Ayala Martìnez è tra i massimi esperti del paese di sparizioni forzate; fa parte di una rete indipendente di reporter che in tutto il Messico si occupa dei desaparecidos; è stata in Italia in questi giorni, ospite della facoltà di Scienze Politiche dell’università Statale di Milano. Sara Milanese l’ha intervistata.

PlayStop Il giorno delle locuste di venerdì 27/09/2024 Le locuste arrivano come orde, mangiano tutto quello che trovano sul loro cammino e lasciano solo desertificazione e povertà. Andrea Di Stefano si addentra nei meandri della finanza cercando di svelare paradisi fiscali, truffe e giochi borsistici in Italia e all’estero. Una cronaca diversa dell’economia e della finanza nell’era della globalizzazione e del mercato come icona assoluta.