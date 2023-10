Live Pop, giovedì 26 ottobre: Bruce Sudano

Bruce Sudano è un cantautore americano, con origini di Corleto Monforte (SA), che

ci ha da sempre abituati a storie d’amore, di cuori spezzati, sofferenze e spiritualità.

Attivo sin dall’età di 13 anni (oggi ne ha 75), ha suonato in numerose band: dai The

Silent Souls ai Doctors We’re Not, passando per The Fifth Prophecy, gli Alive N

Kickin e poi i Brooklyn Dreams. Oltre che come performer, la sua carriera si è

sviluppata su scala internazionale come autore, scrivendo hit per artisti quali Donna

Summer (con cui è stato sposato), Dolly Parton, Reba McEntire e Michael &

Jermaine Jackson.

Nel nostro auditorium, oltre a raccontarci qualche tappa della sua vita, artistica

ed umana, ci presenterà alcune delle canzoni del suo nuovo album “Talkin’ Ugly

Truth, Tellin’ Pretty Lies”, che uscirà nelle prime settimane del 2024.

L’ingresso alle serate è gratuito fino ad esaurimento posti. Per partecipare è necessario

prenotarsi mandando una mail a prenotazioni@radiopopolare.it, o telefonando, dal lunedì

al venerdì, allo 02 39241409 tra le 8.00 e le 18.00.