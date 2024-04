Giovedì 18 aprile. She’s a woman

PlayStop Quel che resta del giorno di venerdì 12/04/2024 I fatti più importanti della giornata sottoposti al dibattito degli ascoltatori e delle ascoltatrici. A cura di Luigi Ambrosio e Mattia Guastafierro

PlayStop Esteri di venerdì 12/04/2024 1- Medio oriente. Secondo fonti americane la rappresaglia iraniana contro Israele è molto reale. Per il momento da Teheran tutto tace. A Gaza City oltre 29 persone uccise in un raid aereo israeliano. 2- A Dublino vertice Spagna – Irlanda sul riconoscimento dello Stato palestinese. Il Punto con Giulio Maria Piantadosi 3-Riscaldamento globale. Fra il 2020 e il 2022 le istituzioni finanziarie pubbliche dei paesi del G20 e le banche multilaterali di sviluppo hanno concesso al comparto fossile sussidi per 142 miliardi di dollari. ( Simone Ogno – ReCommon) 4- Mondialità. La concorrenza green danneggia la transizione energetica. ( Alfredo Somoza) 5-L’intelligenza artificiale al servizio dellla lotta alla povertà. 23 esima edizione dell’Inforpoverty World Conference Il presidente di ACRA, Nicola Morganti interverrà presentando uno studio sui biopesticidi in Burkina Faso.. 6-Cuba. Oggi la quinta e ultima puntata dei reportage di Sara Milanese.

PlayStop Muoviti Muoviti di venerdì 12/04/2024 (137 - 519) Dove affrontiamo il problema dell'abbiocco e dei modi migliori per riuscire a superarlo. Poi roteiamo fra piccioni che portano a multe e messaggi da lanciare nello spazio. Chiudiamo senza il classico museo del venerdì perché, ahinoi, non riusciamo a parlare con quello della carta di Amalfi.

PlayStop Playground di venerdì 12/04/2024 A Playground ci sono le città in cui abitiamo e quelle che vorremmo conoscere ed esplorare. A Playground c'è la musica più bella che sentirai oggi. A Playground ci sono notizie e racconti da tutto il mondo: lo sport e le serie tv, i personaggi e le persone, le ultime tecnologie e le memorie del passato. A Playground, soprattutto, c'è Elisa Graci: per un'ora al giorno parlerà con voi e accompagnerà il vostro pomeriggio. Su Radio Popolare, da lunedì a venerdì dalle 16.30 alle 17.30.

PlayStop Jack Box di venerdì 12/04/2024 Jack Box è lo scatolone musicale di Jack del venerdi, dal quale estraiamo i suoni che hanno caratterizzato la settimana, gli approfondimenti musicali del periodo, in un ora che suona tanto e in cui si parla poco. Dalle 15:30 alle 16:30, ogni venerdi.

PlayStop Jack di venerdì 12/04/2024 Per raccontare tutto quello che di interessante accade oggi nella musica e in ciò che la circonda. Anticipazioni e playlist sui canali social di Matteo Villaci.

PlayStop Considera l’armadillo di venerdì 12/04/2024 Per riascoltare Considera l'armadillo noi e altri animali che oggi ha ospitato Catia Acquaviva di @oasi Smeraldino per parlarci della Festa della Natura di domenica 14 e @Sabrina Giannini per le anticipazioni sull'ultima punta di @indovina Chi Viene A Cena su @Rai3, ma anche della presentazione del mio libro Me l'ha detto l'armadillo grazie a @Cassano Etica Ecologista a cascina Isola Borromeo

PlayStop Poveri ma belli di venerdì 12/04/2024 Un percorso attraverso la stratificazione sociale italiana, un viaggio nell’ascensore sociale del Belpaese, spesso rotto da anni e in attesa di manutenzione, che parte dal sottoscala con l’ambizione di arrivare al roof top con l’obiettivo dichiarato di trovare scorciatoie per entrare nelle stanze del lusso più sfrenato e dell’abbienza. Ma anche uno spazio per arricchirsi culturalmente e sfondare le porte dei salotti buoni, per sdraiarci sui loro divani e mettere i piedi sul tavolo. A cura di Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza

PlayStop Cult di venerdì 12/04/2024 Oggi a Cult: "Kalergi!" della giovane compagnia Firmamento Collettivo; il Bolzano Film Festival 2024; Andrée Ruth Shammah firma "Chi come me" di Roy Chen al Teatro Franco Parenti; la rubrica di fumetti di Antonio Serra...

PlayStop Stellantis cadente Nei bar attorno allo stabilimento di Mirafiori, è ancora “La Fiat”. Anche se di operai e di impiegati se ne vedono sempre meno. Fiat-FCA-Stellantis ha fatto la storia dell’industria italiana. Purtroppo, parliamo del passato. Una storia controversa tra lauti finanziamenti pubblici e, oggi, un marcato e costante disimpegno fatto di licenziamenti, cassa integrazione, incentivi agli occupati per lasciare il proprio posto di lavoro, e sempre meno modelli prodotti in Italia. La terza puntata del podcast “A qualcuno piace verde” di Alleanza Clima Lavoro, a cura di Massimo Alberti, ripercorre, proprio partendo dai bar torinesi, gli ultimi anni dell’industria automobilistica che è stata un simbolo dell’Italia nel mondo. Grazie ai contributi di Giorgio Airaudo, Segretario generale della CGIL Piemonte, e di Andrea Boraschi, Direttore dell’ufficio italiano di Transport&Enviroment, la puntata compie un viaggio alla scoperta delle molteplici cause della crisi occupazionale e industriale di Stellantis in Italia e, in particolare, nel capoluogo piemontese: oltre 60mila addetti nel 1971 e circa 11mila oggi, in una città e in una regione legate a doppio filo – tanto per la produzione quanto per l’indotto – alle sorti del gruppo Stellantis e sempre più preoccupate dalla possibilità di perdere il principale motore industriale del territorio. Ma la storia di Stellantis evidenzia al contempo tutti i limiti della politica industriale italiana, con l’inadeguatezza nell’affrontare le sfide e nel cogliere le opportunità della transizione ecologica, in un contesto segnato da una progressiva deindustrializzazione e dalla presenza di un governo che guarda con diffidenza, se non con aperta ostilità, alla nuova mobilità sostenibile ed elettrica. Da qui la nostra incapacità di attrarre nuovi investimenti e nuovi produttori, di decarbonizzare il trasporto privato, di salvaguardare il lavoro e creare nuova e buona occupazione, condannati a inseguire le briciole che sembra volerci lasciare Stellantis.

PlayStop Un 25 aprile Popolare - E7 Milano capitale della Resistenza ospiterà un museo nazionale della Resistenza per capire cosa sarà e soprattutto come vuole raccontare il movimento di Liberazione, la lotta, la storia c'è un sito già al lavoro, ricco di proposte: www.museodellaresistenza.it. Il nostro 25 aprile popolare oggi vi propone l’intervista alla partigiana Mirella Alloisio. Nasce a Sestri Ponente nel 1926 da una famiglia operaia e antifascista, il nonno era socialista e pacifista. Inizia la sua attività nella Resistenza con il nome di battaglia “Olga”; si occupa della propaganda, impara a curare i feriti e a usare le armi. Negli anni della Resistenza è costretta a cambiare nome due volte: prima in Mirella, poi in Marika. Nel dopoguerra continua la sua attività politica e giornalistica, in particolare sottolineando l’aspetto pacifista della Resistenza.