“Fine corsa” è il titolo del nuovo libro di Radio Popolare

Jukebox & Slot Machine di sabato 22/07/2023 Come molte altre cose, un luogo è definito dalle funzioni che dentro di esso si possono svolgere. Un po' come l'ambiente che ci circonda può essere più o meno ostile. Ne consegue che la presenza ormai capillare in Italia delle macchinette da gioco d'azzardo nei bar, qualcosa deve aver cambiato rispetto a quando la possibile macchina-mangia-monetine che si rischiava di incontrare sotto casa, invece che vacue promesse di un'antidoto alla disperazione della povertà, spacciava il lato di un 45 giri o al massimo anni dopo qualche giocosa avventura con le fattezze del cartone animato. In quell'epoca invece che un semplice schermo e dei bottoni, le slot-machine confinate ai casinò avevano una manopola e dei rulli che scorrevano prima di dare un responso in forma di immagini miste o uguali, spesso non casualmente in tema di frutta, poiché la natura costruisce sopra l'esistente invece che sostituirlo ed il cervello sapiens non fa eccezione. una banana, delle ciliegie, una mela? ciliegie, ciliegie e un'ananas? tre pere? sono tutte combinazioni possibili. parafrasando un celebre umanista e compositore, si potrebbe dire che "these are tunes that go together well", o almeno così ci auguriamo che sarà. anche perché dalle retrovie pare si dica che "vincere sempre è come non vincere mai".

Mash-Up di venerdì 21/07/2023 Mash Up è un dj set di musiche e parole diverse, anzi diversissime, che si confondono fra loro all'insegna di un tema diverso. Anzi, "si pigliano perché non si somigliano". Conduce, mixa, legge e ricerca il vostro dj per Matrimoni Impossibili, Piergiorgio Pardo aka Pier Nowhere Mail: mischionepopolare@gmail.com

News della notte di venerdì 21/07/2023 L'ultimo approfondimento dei temi d'attualità in chiusura di giornata

Conduzione musicale di venerdì 21/07/2023 delle 21:00 Un viaggio musicale sempre diverso insieme ai nostri tanti bravissimi deejay: nei giorni festivi, qua e là, ogni volta che serve!

Popsera di venerdì 21/07/2023 Popsera è lo spazio che dedicheremo all'informazione nella prima serata per tutta l'estate. Si comincia alle 18.35 con le notizie nazionali e internazionali, per poi dare la linea alle 19.30 al giornale radio. Popsera riprende con il Microfono aperto, per concludersi alle 21.00. Ogni settimana in onda un giornalista della nostra redazione.

Dove non prende del 21/07/2023 In un venerdì già di partenze, c'è chi decide di farlo a piedi, cantando e bevendo, come Camilla Capaerrante o come l'ascoltatore Alessandro, che ci ha chiamato dal Cammino di Santiago. Poi alle 18.00 come sempre la sezione più fresh del nostro catalogo, VAMOS A LA PLAYA, con Fabio de Luca grazie al quale abbiamo capito come i Righeira cantassero, già nel 1983, le nuove uscite cinematografiche di questa estate. Con Cinzia Poli e Giulia Strippoli, a partire dal 3 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 17.35 alle 18.30.

Di tutto un boh di venerdì 21/07/2023 l'Italia è una repubblica fondata sul sentito dire. Tra cliché e cose spiegate male, è un attimo perdersi un pezzo di notizia. Per quello Di tutto un boh mette a disposizione approfondimenti con i migliori esperti della galassia per capire il mondo. Un po' meglio, almeno. In co-conduzione, a turno: Astrid Serughetti, Margherita Fruzza, Erica Casati, Gaia Grassi, Clarice Trombella, Zeina Ayache

Conduzione musicale di venerdì 21/07/2023 delle 15:36 Un viaggio musicale sempre diverso insieme ai nostri tanti bravissimi deejay: nei giorni festivi, qua e là, ogni volta che serve!

Primedonne di venerdì 21/07/2023 a cura di Maurizio Porro e Ira Rubini. Dieci divine, dieci regine, dieci meravigliose creature... insomma, dieci primedonne. Una definizione che rimanda a serate memorabili, immagini iconiche, interpretazioni leggendarie di un gruppo di straordinarie protagoniste della cultura e dello spettacolo. In dieci conversazioni affettuose e ironiche, Maurizio Porro consegna a Ira Rubini e a chi è all'ascolto ricordi personali, episodi entrati nella storia, dettagli inediti, contrappuntati da eloquenti reperti sonori. Tutte hanno avuto una relazione privilegiata con Milano, anche se sono diventate celebri in tutto il mondo. Le primedonne sono: Maria Callas, Franca Valeri, Valentina Cortese, Ornella Vanoni, Mina, Milva, Mariangela Melato, Franca Rame, Carla Fracci e... Paolo Poli!

Poveri ma belli di venerdì 21/07/2023 Un percorso attraverso la stratificazione sociale italiana, un viaggio nell'ascensore sociale del Belpaese, spesso rotto da anni e in attesa di manutenzione, che parte dal sottoscala con l'ambizione di arrivare al roof top con l'obiettivo dichiarato di trovare scorciatoie per entrare nelle stanze del lusso più sfrenato e dell'abbienza. Ma anche uno spazio per arricchirsi culturalmente e sfondare le porte dei salotti buoni, per sdraiarci sui loro divani e mettere i piedi sul tavolo. A cura di Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza

Radiohead 35, Ep. 5 - Hail to the Thief 2003. Il mondo è in subbuglio, le elezioni controverse di George W Bush, gli attentati, le guerre, le manifestazioni. Tutto questo influenza I Radiohead e questo sesto album, un altro disco bellissimo, eterogeneo, c'è l'elettronica ma anche tante canzoni più classiche, sembra che i Radiohead stiano facendo pace con i Radiohead.