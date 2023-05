Live Pop: giovedì 25 maggio, presentazione di “Tango che canti l’amore” di Mercedes Marieva

PlayStop Esteri di venerdì 19/05/2023 1 Da Hiroshima i leader del G 7 promettono sostegno alla ripresa e alla ricostruzione dell'Ucraina. Joe Biden punta a un isolamento della Cina nonostante le resistenze degli alleati. A Jeddah Zelensky presenta il suo piano di pace in dieci punti al vertice della lega araba. 2-Grecia. Ultimo giorno della campagna elettorale. Domenica dieci milioni di cittadini chiamati a eleggere il nuovo governo. Lo speciale di Esteri. ( Stefano Versace e Luca Parena) 3-Proteste in Iran. Eseguite oggi tre pene capitali I tre attivisti erano stati arrestati durante una manifestazioni nella città di Isfahan. ( Riccardo Noury) 4-L’ Europa ha un problema. Grazie ai soldi dell’elusione fiscale delle multinazionali l’ Irlanda istituisce un fondo sovrano da oltre 100 miliardi di euro. ( Alfredo Somoza )

PlayStop Muoviti Muoviti di venerdì 19/05/2023 (162 - 353) Dove tocca parlare e ascoltare ancora il sindaco di Grosseto. E speriamo, anche se non crediamo, che sia l’ultima volta. Poi un messaggio vocale di Massimo Isola, sindaco di Faenza, che ci aggiorna sulla macchina dei soccorsi in una delle aree più colpite dall’alluvione. Con Guido Foddis andiamo a raccontare una delle tappe più paradossali del Giro d’Italia con la partenza spostata. In chiusura il racconto di Mattia Guastafierro sul percorso di uscita da Ravenna.

PlayStop Di tutto un boh di venerdì 19/05/2023 l’Italia è una repubblica fondata sul sentito dire. Tra cliché e cose spiegate male, è un attimo perdersi un pezzo di notizia. Per quello Di tutto un boh mette a disposizione approfondimenti con i migliori esperti della galassia per capire il mondo. Un po’ meglio, almeno. In co-conduzione, a turno: Astrid Serughetti, Margherita Fruzza, Erica Casati, Gaia Grassi, Clarice Trombella, Zeina Ayache

PlayStop Jack Box di venerdì 19/05/2023 Jack Box è lo scatolone musicale di Jack del venerdi, dal quale estraiamo i suoni che hanno caratterizzato la settimana, gli approfondimenti musicali del periodo, in un ora che suona tanto e in cui si parla poco. Dalle 15:30 alle 16:30, ogni venerdi.

PlayStop Jack di venerdì 19/05/2023 Per raccontare tutto quello che di interessante accade oggi nella musica e in ciò che la circonda. Anticipazioni e playlist sui canali social di Matteo Villaci.

PlayStop Considera l’armadillo di venerdì 19/05/2023 Con Beatrice Rezzaghi responsabile Unità Emergenza della LAV parliamo soccorsi agli animali alluvionati in Emilia Romagna, di Monica Pais di clinica Veterinaria Duemari e Effetto Palla, ma anche di Elena Grandi, assessora al Verde del Comune di Milano, di sfalcio, di aiuole al naturale, di biodiversità, di Insetti, di Giornata mondiale delle Api, di Greenpeace, di Bosco delle Api a Cremona, di FederBio, di Enpa, di Oipa, di uccisione lupi e orsi, ma anche di Ennio Dalla Francesca, di Biblioteca Comunale di Lambrugo, di Me l'ha detto l'armadillo, Altreconomia, Il Maggio dei libri

PlayStop Riferimenti culturali quando dimostriamo tutta la nostra conoscenza delle programmazioni notturne sulle tv locali negli anni '90, accogliamo il prode Silvio, mercante di diamanti per bene, e infine concludiamo la bilogia sartoriale di Voeia de Laurà con una doppia puntata dedicata al laboratorio "giambellinese" di Irene

PlayStop Cult di venerdì 19/05/2023 Oggi a Cult: Roberto Festa dal Salone del Libro di Torino, con le voci di Romana Petri su "Rubare la notte" dedicato a Saint-Exupéry e di Nicola Gardini su "Consigli a un giovane poeta"; Barbara Sorrentini dal Salone del Libro di Torino; la mostra "Postcard from the Future" su Italo Calvino a Osnago; la rubrica di fumetti a cura di Antonio SErra, in cui Andrea Camerini ricorda Massimo Cavezzali...

PlayStop 37e2 di venerdì 19/05/2023 Assistenza ai minori, due testimonianze e la parola ad uno dei responsabili della Uonpia; anziani: le vicissitudini di una signora di 94 anni; torniamo sui ricercatori; gli effetti sulla salute della combustione di gas fossili e dell’aumento della temperatura.

PlayStop FRANCESCA SGORBATI BOSI - NOBILI CONTRADDIZIONI FRANCESCA SGORBATI BOSI - NOBILI CONTRADDIZIONI - presentato da Ira Rubini