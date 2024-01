Live Pop, giovedì 25 gennaio: Lighting Bosso – from Bosso to Libetta’s transcription

Lighting Bosso – from Bosso to Libetta’s transcription: a tre anni dalla morte del compositore, direttore d’orchestra e ‘pianista all’occorrenza’ Ezio Bosso, finalmente torna e si arricchisce di nuove trascrizioni il suo celebre repertorio per pianoforte solo, grazie all’intelligenza musicale e al raro virtuosismo di Francesco Libetta, definito dal New York Time “Principe Rinascimentale della tastiera”, uno a cui Franco Battiato ha dedicato un documentario.

Nell’auditorium di Radio Popolare, dalle 21.00 di giovedì 25 gennaio 2024, Libetta presenterà dal vivo ampi estratti dal doppio album dedicato appunto ad illuminare il Bosso per pianoforte e a trasmetterlo così al futuro grazie ad uno sguardo puramente musicale e non sentimentale, come accade a tutti i grandi compositori della storia. Il curatore dell’eredità di Ezio e nipote Tommaso Bosso parteciperà alla serata in veste di produttore del progetto.

Live Pop è tutti i giovedì dal vivo nell’auditorium Demetrio Stratos a Milano in via Ollearo 5 e in onda, in diretta, dalle 21 alle 22. L’ingresso alle serate è gratuito fino ad esaurimento posti. Per partecipare è necessario prenotarsi mandando una mail a prenotazioni@radiopopolare.it, o telefonando, dal lunedì al venerdì, allo 02 39241409 tra le 8.00 e le 18.00.