Live Pop: giovedì 23 febbraio, presentazione del libro “Milano Sound System. 100 anni di suoni all’ombra del Duomo”

Good Times di sabato 18/02/2023 La maratona “I poeti non dormono la notte”, ne parliamo con Paolo Massari; intervista ad Arianna Scommegna per Le supplici;…

Let's spend the night together di sabato 18/02/2023 Let's Spend The Night Together è il salottino rock'n'roll di Radio Popolare. Si parla di attualità, si passano le novità…