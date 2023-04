Live Pop: giovedì 20 aprile, presentazione del libro “Calciorama. I colori della Passione”

“Calciorama. I colori della passione” di Osvaldo Casanova, Gino Cervi e Gianni Sacco (ed.

Hoepli) è il primo libro dedicato ai colori delle maglie del calcio. Le decine e decine di

storie che stanno dietro i “colori sociali” di una squadra, raccontate da affabulatori di

eccezione e illustrate da un autore cult del mondo del football. Il tifo calcistico nasce quasi

sempre perché da bambini ci innamoriamo di un colore o di una combinazione di colori di

una squadra. Ma perché quella squadra ha proprio quel colore? Quali sono le storie legate

all’origine e all’evoluzione di quella maglia?

Per rispondere a queste domande, oltre agli autori del volume, nell’auditorium Demetrio

Stratos saranno presenti l’attore, scrittore e regista teatrale Gianfelice Facchetti (figlio di uno

dei miti del calcio italiano, Giacinto Facchetti) e i musicisti (e tifosi) Francesco Baccini

(in quota Genoa) e Claudio Sanfilippo (in quota Milan). In occasione di questa serata in

auditorium verranno esposte la maglia di un calciatore che da anni troneggia nella redazione

della radio e una maglia della Mother Fucking Football Club, il glorioso team calcistico di

Radio Popolare.

Per partecipare alla serata nell’Auditorium Demetrio Stratos di giovedì 06 aprile alle ore

21, è necessario prenotarsi mandando una mail a prenotazioni@radiopopolare.it o

telefonando, dal lunedì al venerdì, allo 02 39241409 tra le 8.00 e le 18.00.

Durante la serata l’Ape Bedda, rinomata street fooder, “spaccerà” le birre di Radio

Popolare, arancini e cannoli siciliani.