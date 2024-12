Live Pop, giovedì 19 dicembre: Cuba vs Napoli

PlayStop Esteri di venerdì 13/12/2024 Il giro del mondo in 24 ore. Ideato da Chawki Senouci e in onda dal 6 ottobre 2003. Ogni giorno alle 19 Chawki Senouci e Martina Stefanoni selezionano e raccontano fatti interessanti attraverso rubriche, reportage, interviste e approfondimenti. Il programma combina notizie e stacchi musicali, offrendo una panoramica variegata e coinvolgente degli eventi globali.

PlayStop Poveri ma belli di venerdì 13/12/2024 Un percorso attraverso la stratificazione sociale italiana, un viaggio nell’ascensore sociale del Belpaese, spesso rotto da anni e in attesa di manutenzione, che parte dal sottoscala con l’ambizione di arrivare al roof top con l’obiettivo dichiarato di trovare scorciatoie per entrare nelle stanze del lusso più sfrenato e dell’abbienza. Ma anche uno spazio per arricchirsi culturalmente e sfondare le porte dei salotti buoni, per sdraiarci sui loro divani e mettere i piedi sul tavolo. A cura di Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza

PlayStop Vieni con me di venerdì 13/12/2024 Vieni con me! è un’ora in cui prendere appunti tra condivisione di curiosità, interviste, e il gran ritorno di PASSATEL, ma in forma rinnovata!! Sarà infatti partendo dalla storia che ci raccontano gli oggetti più curiosi che arriveremo a scoprire eventi, iniziative od occasioni a tema. Eh sì, perché poi..ci si incontra pure, altrimenti che gusto c’è? Okay ma dove, quando e poi …con chi!?! Semplice, tu Vieni con me! Ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, dalle 16.30, in onda su Radio Popolare. Per postare annunci clicca qui Passatel - Radio Popolare (link - https://www.facebook.com/groups/passatel) Vuoi segnalare un evento, un’iniziativa, un oggetto particolare o proporti come espert* (design, modernariato o una nicchia specifica di cui sai proprio tutto!!) scrivi a vieniconme@radiopopolare.it Conduzione, Giulia Strippoli Redazione, Giulia Strippoli e Claudio Agostoni

PlayStop Marco Dell'Acqua presenta il libro "Milano in tutti i sensi” Milano è una città da sempre al centro della Storia e piena di storie grandi e piccole, alcune note e altre quasi sconosciute. La città della Madonnina è raccontata attraverso i cinque sensi, cui si aggiungono degli approfondimenti su fatti e su luoghi della Storia milanese, affiancati dal profilo di coloro che vogliono (e hanno voluto) bene a Milano. Riascolta l'intervista di Ira Rubini a Marco Dell’Acqua, autore di "Milano, in tutti i sensi!" nella puntata di Cult di venerdì 13 dicembre.

PlayStop Playground di venerdì 13/12/2024 A Playground ci sono le città in cui abitiamo e quelle che vorremmo conoscere ed esplorare. A Playground c'è la musica più bella che sentirai oggi. A Playground ci sono notizie e racconti da tutto il mondo: lo sport e le serie tv, i personaggi e le persone, le ultime tecnologie e le memorie del passato. A Playground, soprattutto, c'è Elisa Graci: per 90 minuti al giorno parlerà con voi e accompagnerà il vostro pomeriggio. Su Radio Popolare, da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 16.30.

PlayStop Jack di venerdì 13/12/2024 Torna la rubrica "The Sweatest Taboo" con Piergiorgio Pardo, ascoltiamo il nuovo singolo di Ghemon, parliamo di "E' Finita la Pace", nuovo disco di Marracash uscito a sorpresa, ascoltiamo Thank You da "Missionary", il disco di ritorno della coppia Snoop Dogg e Dr.Dre

PlayStop Musica leggerissima di venerdì 13/12/2024 a cura di Davide Facchini. Per le playlist: https://www.facebook.com/groups/406723886036915

PlayStop Considera l’armadillo di venerdì 13/12/2024 Per riascoltare Considera l'armadillo noi e altri animali oggi ospite Laura Cipolla di @oasi santa Giuliana di Derno per raccontarci la vita di un rifugio e dei suoi abitanti, ma anche di @rifugio degli asinelli e pannolini e scopriamo che Laura voleva essere aquila. A cura di Cecilia Di Lieto.

PlayStop Cult di venerdì 13/12/2024 Oggi a Cult: Danilo De Biasio sul podcast "Milano: memoria e futuro dei diritti a cura della Fondazione Diritti Umani; Tiziana Ricci e Silvia Mazzucchelli sul nuovo calendario di Radio Popolare dedicato alle foto di Giulia Niccolai; Marco Dell'Acqua sul suo libro "Milano in tutti i sensi" (Laurana); Audrey ANPI per un appuntamento musicale in memoria di Pino Pinelli; la rubrica di fumetti di Antonio Serra...