Live Pop: giovedì 16 febbraio, concerto della “Mamud Band”

Mamud Band, un ensemble afrofunk con oltre venticinque anni di attività, si presenta nell’Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare presentando i brani del nuovo album “The Monkey Tapes”, uscito lo scorso ottobre.

La Mamud Band è nota nel panorama italiano e internazionale per il prestigio dei numerosi musicisti coinvolti – più di quaranta finora, tra i quali Gianluca Petrella e Guglielmo Pagnozzi – e per l’importanza delle collaborazioni artistiche avviate – come quelle con il trombettista Lester Bowie o con il batterista Tony Allen – oltre che per la creatività delle sue composizioni originali, rese ancor più singolari dal sound iconico della band, caratterizzato dalla fusione tra percussioni etniche e musica elettronica, in un instabile equilibrio tra passione per il suono vintage e apertura alla modernità.

Per partecipare alla serata nell’Auditorium Demetrio Stratos di giovedì 16 febbraio alle ore 21, è necessario prenotarsi mandando una mail a prenotazioni@radiopopolare.it o telefonando, dal lunedì al venerdì, allo 02 39241409 tra le 8.00 e le 18.00.

Durante la serata l’Ape Bedda, rinomata street fooder, “spaccerà” le birre di Radio Popolare, arancini e cannoli siciliani.