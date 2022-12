Live Pop: giovedì 15 dicembre, serata “I Beatles made in Italy”

Una serata dedicata alle cover italiane del celeberrimo quartetto di Liverpool, partendo da “I Beatles made in Italy. Tutte le cover italiane dei Fab Four” (ediz. Baldini + Castoldi), un volume con cui Enzo Gentile e Italo Gnocchi censiscono e raccontano tutte le canzoni di John/Paul/George e Ringo tradotte ed eseguite in Italia. Un lavoro di ricerca certosina, di analisi e documentazione, dove gli autori hanno dato conto di quanto accaduto in questo particolare tassello del mosaico beatlesiano, fino al 1970, anno in cui la band cessa di esistere, per sciogliersi disordinatamente ed entrare definitivamente nell’aura del Mito.

Oltre a Enzo Gentile, uno dei due autori del libro, saranno con noi:

Ricky Gianco, musicista autore di alcune delle cover raccontate nel volume, ma anche l’artista a cui i Beatles chiesero di aprire la loro data italiana al Vigorelli di Milano…

Alberto Fortis, musicista e figura storica della canzone d’autore italiana, apprezzato cultore dei Beatles

Riccardo Russino, giornalista e co-autore del libro “La grande storia di Paul McCartney” (ediz Hoepli), nonchè organizzatore del Beatles day celebratasi nella recente edizione della Milano Music Week

In collegamento telefonico sarà con noi anche Rolando Giambelli, creatore e direttore del Beatles Museum di Brescia che in contemporanea con il nostro Live Pop sarà protagonista di una serata bresciana dedicata ai Fab Four

Per partecipare alla serata di giovedì 15 dicembre, ore 21, è necessario prenotarsi mandando una mail a prenotazioni@radiopopolare.it o telefonando, dal lunedì al venerdì, allo 02 39241409 tra le 8.00 e le 18.00.

Durante la serata uno street fooder “spaccerà” arancini e cannoli siciliani.