Live Pop, giovedì 14 dicembre: Nel mio paese nessuno è straniero

Presentazione di “Clair Obscur”, il nuovo progetto della formazione italo-francese dei Grimoon: un disco che racconta il dramma contemporaneo della migrazione attraverso gli occhi di un bambino. Come loro prassi i Grimoon accompagneranno la loro musica con un cortometraggio realizzato da loro stessi. I loro riferimenti sia musicali che visivi sono innumerevoli, ma il loro stile peculiare rifugge da qualsiasi tendenza. Durante la lunga gestazione di questo sesto disco, la triste lista dei bambini morti nel tentativo di raggiungere paesi meno ostili dei loro si è allungata a dismisura spingendo i Grimoon a raccontare queste vite spezzate.

In sala saranno presenti alcuni operatori e ‘fiancheggiatori’ di ResQ, un progetto nato per salvaguardare la vita e i diritti di chi si trova in pericolo nel Mediterraneo, attraverso missioni di ricerca e soccorso alla flotta civile che opera nel Mediterraneo ResQ: persone che salvano persone. Soccorso in mare, cure in terra.

Live Pop è tutti i giovedì dal vivo nell’auditorium Demetrio Stratos a Milano in via Ollearo

5 e in onda, in diretta, dalle 21 alle 22. Per partecipare è necessario prenotarsi mandando

una mail a prenotazioni@radiopopolare.it o telefonando, dal lunedì al venerdì, allo 02

39241409 tra le 8.00 e le 18.00.