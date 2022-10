Live Pop: giovedì 13 ottobre, Lello Analfino in concerto

Il quinto appuntamento del giovedì sera nell’auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare vedrà il musicista siciliano Lello Analfino presentare le canzoni di “Punto e a capo”, il suo nuovo album.

Frontman dello storico gruppo siciliano Tinturia, nel corso della sua carriera Lello Analfino si è affermato come vero e proprio “animale da palcoscenico”. E’ un cantautore che principalmente attraverso la composizione di colonne sonore è sempre stato in prima linea su argomenti di carattere sociale e politico, come la lotta contro la mafia. Nel corso degli anni ha composto brani per diversi progetti televisivi e cinematografici del duo comico Ficarra e Picone, come il brano “Cocciu d’amuri” scritto per il film “Andiamo a quel paese”, candidato ai Nastri D’Argento nel 2015.

Il suo nuovo lavoro è caratterizzato da sonorità moderne ed elettroniche, che raccontano un nuovo cammino musicale per l’artista, sempre alla ricerca di nuovi stili e nuovi suoni. Il disco abbraccia diversi temi, dall’amore alle riflessioni sulla vita quotidiana e sul nostro io più intimo e privato, toccando anche temi sociali e civili come l’immigrazione e l’accettazione delle diversità e delle varie culture del mondo.

Per partecipare alla serata di giovedì 13 ottobre è necessario prenotarsi mandando una mail a prenotazioni@radiopopolare.it o telefonando, dal lunedì al venerdì, allo 02 39241409 tra le 8.00 e le 18.00.

Durante la serata uno street fooder “spaccerà” arancini e cannoli siciliani