Live Pop, giovedì 12 settembre. Concerto del Rejoice Gospel Choir

La nuova stagione di LIVE POP inizia con un concerto del Rejoice Gospel Choir, il grande coro diretto da oltre vent’anni da Gianluca Sambataro. Un repertorio, il loro, composto da suggestioni che spaziano dal groove intenso del Gospel americano alle dolci linee melodiche di quello europeo, passando dagli Spiritual più commoventi e tradizionali agli Hymns, interpretati magistralmente dai numerosi solisti del coro. Negli ultimi anni inoltre il coro si è arricchito poi di brani di artisti internazionali dei generi pop, musical e rap, riletti in chiave Gospel con testi e arrangiamenti originali.

Il concerto, oltre a riaprire l’Auditorium Demetrio Stratos, segna anche la ripresa delle iniziative di “Milano la Città che Sale”, manifestazione organizzata dalla Fondazione Gioventù Musicale d’Italia e dall’associazione Musicamorfosi: una delle rassegne che concorrono a formare il palinsesto di “Milano è Viva nei Quartieri”, progetto finanziato dal Ministero della Cultura e messo in atto e coordinato dal Comune di Milano per sostenere e promuovere le attività di spettacolo dal vivo nelle aree meno centrali della città metropolitana. Durante la serata, in collegamento telefonico, interverrà la cantante Karima, che si esibirà per “Milano la Città che Sale” venerdì 4 ottobre in piazza Leonardo Da Vinci insieme al Rejoice Gospel Choir e a un Mass Choir di oltre 100 elementi.

Live Pop è tutti i giovedì dal vivo nell’auditorium Demetrio Stratos a Milano in via Ollearo 5 e in onda, in diretta, dalle 21:30 alle 22:30 (attenzione che per questa nuova stagione si inizia mezz’ora dopo, alle 21,30). Per partecipare è necessario prenotarsi mandando una mail a prenotazioni@radiopopolare.it o telefonando, dal lunedì al venerdì, allo 02 39241409 tra le 8.00 e le 18.00.