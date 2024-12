Live Pop, giovedì 12 dicembre: Beppe Gambetta Live

Claudio Giovannesi racconta Hey Joe Barbara Sorrentini ha intervistato Claudio Giovannesi, regista di Hey Joe. Il film, con James Franco protagonista, è ambientato tra la Napoli del dopoguerra e quella degli anni ’70 e racconta la storia di un veterano americano che torna in Italia per conoscere il figlio mai incontrato

Pubblica di giovedì 05/12/2024 Crisi politica (la sfiducia a Barnier in Francia e le elezioni anticipate in Germania), crisi industriale (il caso Volkswagen in Germania e quello Stellantis in Italia), forse anche una crisi finanziaria legata alla gestione del debito sovrano (il debito pubblico al 110% del pil in Francia). Pubblica ha ospitato l’economista Lucia Tajoli, del Politecnico di Milano, ricercatrice dell’Ispi; e Manlio Graziano, politologo, esperto di geopolitica delle religioni, docente a Science Po a Parigi. Sul caso Volkswagen - la rincorsa dei profitti a breve puntando sui motori a combustibile fossile e il ritardo negli investimenti sull’elettrico – l’intervista di Pubblica al sociologo tedesco Volker Telljohann, ricercatore dell’Ires Emilia-Romagna di Bologna.