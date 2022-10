Live Pop: giovedì 03 novembre, serata Django Reinhardt

Nato in un carrozzone zingaro a un crocevia in Belgio, Django Reinhardt, nonostante una mutilazione alla mano sinistra sofferta da ragazzo, è stato uno dei più famosi jazzisti europei, guadagnandosi l’apprezzamento dei protagonisti del jazz d’oltreoceano, da Armstrong a Ellington.

La sua musica sarà reinterpretata dal Dario Napoli Modern Manuche Trio, un ensamble che ha come ispirazione la musica di Django, ma che nella sua versione di swing zingaro include anche influenze più contemporanee, introducendo elementi di stili musicali più moderni come bebop, funk e jazz moderno. Il trio di Dario Napoli, siciliano di nascita e Milanese d’adozione, propone un sound imprevedibile ed esuberante, che ruba da varie epoche musicali e che conduce l’ascoltatore attraverso una ricca e vibrante esperienza sonora, senza mai abbandonare del tutto l’impronta gitana di Django. La conferma sono i brani di “Gypsy Nights” (Blue Night Records), un lavoro di fresca pubblicazione che Dario presenterà nell’Auditorium Demetrio Stratos accompagnato da Tonino de Sensi e Tommaso Papini.

Alla serata Live Pop interverranno anche:

Dijana Pavlovic. Di origine rom, è attrice, mediatrice culturale e attivista per i diritti umani, nonchè portavoce del Movimento Kethane Rom e Sinti per l’Italia (un movimento nazionale di Rom e Sinti che conta migliaia di supporters nelle comunità Rom e Sinte in Italia, e parte della rete di movimenti analoghi in Spagna, Slovacchia, Ungheria, Bulgaria, Romania, Macedonia e Serbia).

Maurizio Franco. Si occupa di jazz e musica afroamericana sin dagli anni ’70 ed è musicologo, didatta e saggista. Insegna Storia ed estetica del Jazz e Analisi delle forme compositive e performative jazz ai Civici Corsi di Jazz di Milano (di cui è responsabile didattico) e ai Conservatori di Parma e Como ed è stato docente al master di alta specializzazione di Siena Jazz. Ha pubblicato diversi libri tra cui Django Reinhardt – dalla chitarra gitana al jazz (Ed. Sinfonica jazz).

Per partecipare alla serata di giovedì 03 novembre è necessario prenotarsi mandando una mail a prenotazioni@radiopopolare.it o telefonando, dal lunedì al venerdì, allo 02 39241409 tra le 8.00 e le 18.00.

Durante la serata uno street fooder “spaccerà” arancini e cannoli siciliani.