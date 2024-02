Live Pop di giovedì 8 febbraio. Ad Antibes con Georges Brassens (altro che San Remo)

PlayStop Storie di Giusti - S3 E2: Daphne Vloumidi È il 2015 quando sulle coste dell’isola greca di Lesbo sbarcano migliaia di migranti in fuga da conflitti e persecuzioni. Sono stremati e hanno bisogno di tutto. L’albergatrice Daphne Vloumidi organizza una rete di aiuto incondizionato che la porterà persino a essere arrestata.

Cult è condotto da Ira Rubini e realizzato dalla redazione culturale di Radio Popolare. Cult è cinema, arti visive, musica, teatro, letteratura, filosofia, sociologia, comunicazione, danza, fumetti e graphic-novels… e molto altro! Cult è in onda dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 12.30. La sigla di Cult è "Two Dots" di Lusine.

Parigi, Italia e la democrazia diretta. A un referendum sulla supertassazione dei SUV, nella capitale francese ha partecipato solo il 5% degli elettori: è normale o è un fallimento? In studio Massimo Bacchetta

LA POLITICA ITALIANA TRA RIFORME ED ELEZIONI con Daniela Preziosi giornalista di Domani e Carlo Galli politologo dell'Università di Bologna - PARIGI TRIPLICA LA TARIFFA DEL PARCHEGGIO AI SUV con Francesco Giorgini - SAFER INTERNET DAY, TUTTI I PERICOLI PER I MINORI NELLA RETE con Ernesto Caffo presidente Telefono Azzurro - STORIE DI GIUSTI terza puntata del ciclo di podcast a cura di Fondazione Gariwo. Oggi la protagonista è Daphne Vloumidi, l'albergatrice di Lesbo che fu arrestata per il suo impegno nell'assistenza ai migranti che sbarcavano sull'isola. In studio Lorenza Ghidini, in redazione Massimo Alberti

FERDINANDO BRUNI - SEI SHAKESPEARE PER L'ELFO - presentato da Ira Rubini

- Mobilitarsi contro il trafficking. L'esempio di Suor Abby Avelino che con Talitha Kum è in prima linea contro la tratta di esseri umani. Un tema scelto anche dalle studentesse dell'istituto Zenale di Treviglio. "Non ce ne rendiamo conto - dicono - ma è un fenomeno vicino". - Rabbia, delusione per la timidezza delle istituzioni, l'impegno a non fermare la mobilitazione. La laurea postuma a Giulia Cecchettin non blocca il movimento contro la violenza di genere. Le riflessioni di tre studentesse dell'Università di Padova.

Non Vedo l'Ora, ma nonostante questo iniziamo con calma! Poi appena riprendiamo conoscenza, dopo un caffè, due chiacchiere e della buona musica, vi racconto le cose per cui NON VEDO L'ORA di stare ogni giorno con voi!!

A ritmo di Reggae Reggae Radio Station accompagna discretamente l'ascoltatore in un viaggio attraverso le svariate sonorità della Reggae Music e sicuramente contribuisce non poco alla diffusione della musica e della cultura reggae nel nostro paese. Ogni domenica dalle 23.45 fino alle 5.30 del lunedì mattina, conduce Vito War.

In onda Gigi Longo. Musiche: Lenhart Tapes, Alva Noto, Luis Pestana, Ybalferran, Faizal Mostrixx, Anacapa, Ben Lumsdaine, James Ellis Ford, Heta Bilaletdin,Powders, Maryana Klochko, Saroos.