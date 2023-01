Live Pop: giovedì 19 gennaio, presentazione di “Milano Off 1980-198X – Racconto imperfetto di una città invisibile”

Presentazione del libro “Milano Off 1980 – 198X. Racconto imperfetto di una città invisibile” di Stefano Ghittoni (ed. Milieu). Un volume che propone un ritratto delle trasformazioni di Milano nei primissimi anni Ottanta attraverso i racconti di chi, queste trasformazioni, le ha vissute intensamente. Un racconto corale, a cui partecipano una trentina di persone, che narrano e riflettono su ciò che è successo dal 1980 al 1985, partendo dalle esperienze vissute in prima persona. Un viaggio in luoghi quasi invisibili, ma molto importanti, seminali per la crescita culturale della città. Un tentativo riuscito di storicizzare un periodo che è rimasto fino ad ora custodito solo nei ricordi dei protagonisti, nelle loro storie personali, a volte sepolto dalle esperienze successive, narrato e raccontato soprattutto oralmente.

Oltre a Stefano Ghittoni, curatore del libro, saranno con noi:

Patrizia Di Malta, che per l’occasione sarà accompagnata al basso da Livio Fogli (La maison, Periferico) e da Alberto Riva (Jo Squillo Eletrix) alla chitarra

Osvalda Centurelli, di Studio Azzurro, un gruppo di ricerca artistica milanese che dai primissimi anni Ottanta esplora i linguaggi delle nuove tecnologie

Alberto Rossetti, voce storica di Radio Popolare, collaboratore della redazione programmi e della “Rubrica Giovani”

Paolo Rumi, voce storica di Radio Popolare, redattore de “L’Altro Martedì” e “Glamour”

Per partecipare alla serata nell’Auditorium Demetrio Stratos di giovedì 19 gennaio alle ore 21, è necessario prenotarsi mandando una mail a prenotazioni@radiopopolare.it o telefonando, dal lunedì al venerdì, allo 02 39241409 tra le 8.00 e le 18.00.

Durante la serata uno street fooder “spaccerà” le birre di Radio Popolare, arancini e cannoli siciliani.