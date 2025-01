Live Pop 30 gennaio ore 21.30: Kurt is a riot

PlayStop Radio Popolare Minilive - ELASI Oggi a Jack, Matteo Villaci ha ospitato ELASI. La cantautrice, compositrice e producer alessandrina ha presentato ai microfoni di Radio Pop il suo primo album, uscito il 17 gennaio, "ELASIR". Durante l'intervista l'artista ha suonato e cantato live, in acustico, alcuni brani dal suo disco.

PlayStop Marcello Maloberti. "TU SEI LA MEMORIA DELLA MIA NOTTE" Al Memoriale della Shoah di Milano apre la mostra di Marcello Malberti "TU SEI LA MEMORIA DELLA MIA NOTTE", in collaborazione col PAC (Padiglione d'Arte contemporanea). Curata da Diego Sileo, l’esposizione prende spunto dall’installazione permanente dell’artista "Invitami notte a immaginare le stelle", collocata sulla facciata del Memoriale. L’opera era stata inaugurata nel 2023 in occasione della Giorno della Memoria, durante la trasmissione Binario 21, con protagonisti Fabio Fazio e la Senatrice Liliana Segre. Partendo da questa prima installazione, Marcello Maloberti arricchisce il progetto originale con quattro nuove opere, creando un dialogo con Liliana Segre: il risultato è un percorso suggestivo, fatto di domande al visitatore, spunti di riflessione ma anche provocazioni. La mostra è visitabile dal 23 gennaio al 16 marzo 2025. Oggi a Cult ne ha parlato Tiziana Ricci con il suo servizio.

PlayStop Jack di lunedì 27/01/2025 Per raccontare tutto quello che di interessante accade oggi nella musica e in ciò che la circonda. Anticipazioni e playlist sui canali social di Matteo Villaci.

PlayStop Musica leggerissima di lunedì 27/01/2025 a cura di Davide Facchini. Per le playlist: https://www.facebook.com/groups/406723886036915

PlayStop Considera l’armadillo di lunedì 27/01/2025 Per riascoltare Considera l'armadillo noi e altri animali ospite Francesca Manzini di stopcasteller.it per parlare della Conferenza Orsi e umani in Trentino Una coesistenza (im)possibile? Organizzata da @assemblea Antispecista con tanti esperti di antropologia, sociologia, filosofia, etologia, medicina Veterinaria, conservazionismo, naturalismo, zoologia. A cura di Cecilia Di Lieto.

PlayStop Cult di lunedì 27/01/2025 Cult è condotto da Ira Rubini e realizzato dalla redazione culturale di Radio Popolare. Cult è cinema, arti visive, musica, teatro, letteratura, filosofia, sociologia, comunicazione, danza, fumetti e graphic-novels… e molto altro! Cult è in onda dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 11.30. La sigla di Cult è “Two Dots” di Lusine. CHIAMA IN DIRETTA: 02.33.001.001

PlayStop Pubblica di lunedì 27/01/2025 Il giorno della memoria quest'anno è attraversato dalla necessità del ricordo della Shoa senza quasi più testimoni e contemporaneamente da due fenomeni che ne investono il senso e l’attualità: da una parte la guerra a Gaza e dall'altro il ritorno di formazioni politiche vincenti in Europa e altrove che non hanno timore di richiamarsi in parte o in toto agli argomenti e ai simboli del totalitarismo. Ne parliamo con Simon Levis Sullam, professore di Storia contemporanea alla Ca' Foscari di Venezia, autore di "I fantasmi del fascismo. Le metamorfosi degli intellettuali italiani nel dopoguerra (Feltrinelli, 2021) e "Una comunità immaginata. Gli ebrei a Venezia, 1900-1938" (Unicopli 2017); mentre parliamo di "Shoa distortion" e "Shoa washing" con Daniele Susini, storico, scrittore e formatore sui temi della memoria del Novecento, autore di "La Resistenza ebraica in Europa. Storie e percorsi, 1939-1945" (Donzelli, 2021) e "Vittime e carnefici Le stragi nazifasciste lungo la Linea Gotica orientale" (Donzelli, 2024). A cura di Claudio Jampaglia.

PlayStop A come Atlante di lunedì 27/01/2025 Trasmissione trisettimanale, il lunedì dedicata all’America Latina con Chawki Senouci, il mercoledì all’Asia con Diana Santini, il giovedì all’Africa con Sara Milanese.

PlayStop EMANUELE FIANO - SEMPRE CON ME EMANUELE FIANO - SEMPRE CON ME - presentato da Michele Migone

PlayStop Giorno della Memoria: la differenza tra ricordo e memoria Qual è la differenza tra ricordo e memoria? E quale futuro avrà il Giorno della Memoria quando non ci saranno più testimoni diretti dell'Olocausto? A Tutto Scorre, Massimo Bacchetta ne ha discusso con la storica Anna Foa

PlayStop Tutto scorre di lunedì 27/01/2025 Sguardi, opinioni, vite, dialoghi ai microfoni di Radio Popolare. Condotta da Massimo Bacchetta, a cura di Massimo Alberti