Live Pop 22 febbraio, serata omaggio a Nina Simone

PlayStop Esteri di venerdì 16/02/2024 1-Striscia di Gaza. Da giorni Israele blocca nel porto di Ashdod una spedizione di cibo, destinata a sfamare più di un milione di abitanti di Rafah 2-“Ha pagato con la vita la sua resistenza “. è morto in prigione Alexei Navalny, il principale oppositore di Putin. Aveva 47 anni. 3-Il futuro dell’Ucraina sul tavolo della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Sullo sfondo il fallimento delle sanzioni alla Russia. 4-Spagna. Le elezioni di domenica in Galizia un vero e proprio test nazionale. Dopo 20 anni Il partito popolare rischia di perdere la maggioranza assoluta 5-Nepal. Al forum sociale mondiale si parla di ambiente e dei diritti alla terra e all’acqua.

PlayStop ABNE ep.5 - La trappola dello sviluppo Nell’UE, nonostante la politica di coesione, i territori in cui la prosperità dei residenti non migliora sono molti. Ed è un problema, anche in Italia. Alcuni ricercatori hanno chiamato questa situazione contraddittoria "trappola dello sviluppo". Che il nostro sistema socio-economico abbia un limite intrinseco raggiunto il quale la crescita si blocca? Ne parliamo con Andrea Coccia di Slow News.

PlayStop Considera l’armadillo di venerdì 16/02/2024 Per riascoltare Considera l'armadillo noi e altri animali in onda alle 14.00 che oggi ha ospitato Enrico Ercole direttore artistico con Riccardo Mazzoni di www.lacittadeigatti.it per parlarci della edizione di quest'anno che inizia il 17 febbraio Giornata Nazionale del Gatto, ma anche di Lav e di condanna a un fantino del Palio di Siena e scopriamo che Enrico voleva essere Gatto

PlayStop Amaro stop alla commedia dell'arte quando l'intransigenza degli ascoltatori stronca la carriera a Dismanella e Arlecchione, affrontiamo la trappola dello sviluppo nell'ambito di A Brave New Europe con Andre Coccia di Slow News e infine, all'interno di una puntata speciale di Capibaratto, ci ergiamo a incubatori di startup di riciclo biciclette

PlayStop 37e2 di venerdì 16/02/2024 Oggi cominciamo con la Campagna regionale "La Lombardia SiCura"; andiamo in Barona per il progetto di costruzione di una Casa di Comunità nello stesso luogo dove è situato un Centro Anziani; la “scomparsa” della prevenzione, ne parliamo con Luciano Fassari, giornalista; infine andremo a raccontarvi un centro pediatrico nel quartiere Gorla, a Milano.

PlayStop Uscita di Sicurezza di venerdì 16/02/2024 Mentre ieri moriva in una azienda bresciana di sevizi agricoli un lavoratore di 38 anni, Mattia Mauro, uno di quelli di cui avevamo parlato nella puntata precedente, arrivano terribili notizie da Firenze di una strage in un cantiere. La nostra puntata è dedicata, invece, una volta chiuso il sipario su Sanremo sui lavori dello spettacolo, insieme a Valeria Perretti professoressa d’orchestra nonché delegata della SLC CGIL e Massimo Cugini tecnico del suono, con loro parleremo di palchi, orari, rischi e danni di un mondo di cui di solito vediamo solo le luci della ribalta.