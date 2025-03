Live POP 20 marzo: L’arte dell’incontro

PlayStop Continuità affettiva Nella puntata del 7 marzo abbiamo parlato di affidi, adozioni e di continuità affettiva. Nostro ospite Paolo Agnoletto, avvocato, genitore affidatario, e vicepresidente dell'associazione La carovana, una comunità di famiglie, coppie e single che hanno sentito l’urgenza di valorizzare la propria presenza sociale costituendo una associazione di famiglie accoglienti più ampia, capace di comunicare ed interloquire efficacemente con gli affidatari e le altre associazioni familiari, ma anche con la città e le istituzioni.

PlayStop Jack di giovedì 13/03/2025 Per raccontare tutto quello che di interessante accade oggi nella musica e in ciò che la circonda. Anticipazioni e playlist sui canali social di Matteo Villaci.

PlayStop Musica leggerissima di giovedì 13/03/2025 a cura di Davide Facchini. Per le playlist: https://www.facebook.com/groups/406723886036915

PlayStop Considera l’armadillo di giovedì 13/03/2025 Per riascoltare Considera l'armadillo noi e altri animali ospite Anna Maria Gibellini, Naturalista, responsabile @Sportello Pipistrelli, @oasi Wwf Valpredina per parlare di chirotteri, ma anche di Oasi Smeraldino. A cura di Cecilia Di Lieto.

PlayStop Cult di giovedì 13/03/2025 Oggi a Cult: Concerto Benefico per la Croce Rossa Italiana di Milano al Teatro alla Scala, diretto da Michele Mariotti; Lucio Pellegrini sul suo film "Gioco pericoloso"; Vashis Soobah al FOG Performing Arts Festival con "Perle sparse"; la rubrica di lirica di Giovanni Chiodi...

PlayStop Pubblica di giovedì 13/03/2025 Pubblica, mezz’ora al giorno di incontri sull’attualità e le idee con Raffaele Liguori

PlayStop A come Africa di giovedì 13/03/2025 In #SudSudan cresce il timore di un ritorno al conflitto civile, dopo gli scontri scoppiati nelle ultime settimane nello stato di #AltoNilo; ne parliamo con Monsignor Christian #Carlassarre, #Vescovo della città sudsudanese di #Bentiu. Poi con #GiusyBaioni facciamo il punto sulla situazione in Repubblica Democratica del Congo #RdC. A cura di Sara Milanese.

PlayStop DARIO PALADINI - LA STRADA DELLE ABBAZIE DARIO PALADINI - LA STRADA DELLE ABBAZIE - presentato da Tiziana Ricci

PlayStop “VITE IMPOVERITE”: QUANTO CONTANO I SOLDI, QUANTO LA SOLITUDINE. TRAPPOLE DELLA MODERNITA’ La CRISI una parola centrale in questa fase storica. Economica e non solo. La povertà materiale in Italia aumenta, ma il senso di impoverimento generale è ancora più largo e accompagna quasi tutti. Perchè? Da cosa dipende? E’ reversibile? Ospiti: Stefano Pippa, ricercatore in Filosofia Politica, Università di Milano Bicocca; Pier Giorgio Ardeni, docente Economia politica, Università di Bologna. Condotta da Massimo Bacchetta, a cura di Massimo Alberti