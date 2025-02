Live Pop 13 febbraio: serata Enrico Intra

Giovedì 13 febbraio alle ore 21 l’Auditorium Demetrio Stratos si animerà per un’occasione davvero speciale.

Verrà a trovarci a Radio Popolare uno dei personaggi chiave del jazz non soltanto italiano, musicista milanese tra i più amati di sempre.

A Milano ha regalato il Derby Club e l’Intra’s al Corso, luoghi storici che vedevano esibirsi jazzisti del calibro di Chet Baker, ma soprattutto ha reso la nostra città luogo di invenzione per un “archetipo di jazz europeo”, nato dalla contaminazione fra jazz e avanguardia e aperto ai linguaggi del teatro e del cinema. Nella lunga carriera di Enrico c’è anche qualche flirt con il pop, in operazioni contrassegnate da una classe oggi impensabile, come l’esordio sanremese di Giuni Russo, gli arrangiamenti per Iva Zanicchi alle prese con Theodorakis, o l’entertainment alcolico di Fred Bongusto. Su un fronte totalmente diverso spiccano le collaborazioni prestigiose con Milt Jackson e Gerry Mulligan e il sodalizio con l’amico di una vita, Franco Cerri. E mentre album come “To the Victims of Vietnam” e “Jazz in Fabbrica” testimoniano l’impegno politico di una musica nata per rompere gli schemi anche sociali, le collaborazioni con Gazzelloni e altri musicisti classici sono diretta conseguenza di una curiosità intellettuale insaziabile.

Un appuntamento ricchissimo e imperdibile, in cui si parlerà di jazz, di Milano e delle sue geografie artistiche e si dirà dell’impegno di Enrico Intra nel divulgare presso le giovani generazioni la conoscenza e l’amore per la musica vera, attraverso i Civici Corsi di Musica Jazz.

Sul palco una sedia, un microfono, lo sgabello e i tasti del pianoforte.

Non serve altro per immergersi nel cuore del racconto.

Claudio Agostoni e Piergiorgio Pardo conducono la serata e la diretta radiofonica.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Per partecipare è necessario prenotarsi mandando una mail a prenotazioni@radiopopolare.it