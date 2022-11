Live Pop 1° dicembre 2022: “Me l’ha detto l’Armadillo” a Radio Popolare

Giovedì 1° dicembre 2022: Massimo Acanfora e Ilaria Felter dialogano con Cecilia Di Lieto di letture, tanti animali e qualche nota. E ovviamente del libro “Me l’ha detto l’Armadillo“.

Modera la serata Michele Migone.

La diretta inizierà alle 21.00, ma le porte dell’auditorium Demetrio Stratos di Radio Pop in via Ollearo 5 a Milano saranno aperte dalle 20.00, come ogni giovedì.

Basilio e Tiziana con la loro Ape Bedda vi propongono delizie siciliane e le birrette di Radio Popolare.

Per partecipare alla serata è necessario prenotarsi mandando una mail a prenotazioni@radiopopolare.it o telefonando, dal lunedì al venerdì, allo 02 39241409 tra le 8.00 e le 18.00.