L’intervista a Valentina Mira: “la banalità dello stupro”

“Le parole di chi resta” Come si racconta chi non c’è più? Come vede il mondo chi sopravvive? Un incontro tra scrittori e operatori culturali intorno al lutto, il tema meno glamour possibile per una festa, ma momento imprescindibile della vita di tutti noi. Con Matteo B. Bianchi, scrittore, editor, autore di “La vita di chi resta” Mondadori Editore; Silvia Bianco, titolare de LoStudioBianco, laureata in psicologia con tesi sul lutto e grief-fluencer; Arianna Montanari, libraia di Colibrì, autrice di “Parole Nascoste” Mondadori Editore. Coordina Florencia Di Stefano-Abichain.

Facciamo come in Francia? Perché di fronte a scelte del governo contro lavoratrici e lavoratori in Italia non accade come in Francia? Se lo sono chiesti in molti in questi mesi. Dalle debolezze sindacali, alla delegittimazione dei corpi intermedi, dal vuoto di rappresentanza politica del lavoro, alla frammentazione dei movimenti “dal basso”, ai cambiamenti nella struttura società. Un incontro per provare a ragionare e capire, da diversi punti di vista, cosa (non) succede in Italia. Ne parliamo con Lisa Dorigatti sociologa dei processi economici all’Università Statale di Milano; Simone Fana, studioso delle politiche del lavoro, autore del libro “Basta Salari da Fame”; Marianna Filandri, sociologa economica dell’Università di Torino, studiosa delle diseguaglianze sociali; Stefano Ungaro, economista alla Banca Centrale di Francia. Modera Massimo Alberti.