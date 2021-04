Licenziato dall’ex Ilva di Taranto per un post sui social: “Non c’era nulla di male, lo rifarei”

Riccardo Cristello è stato cacciato dall’ex Ilva di Taranto per aver condiviso su Facebook l’invito a seguire la fiction “Svegliati Amore Mio” con un messaggio che la multinazionale dell’acciaio ha definito “denigratorio”. L’azienda ArcelorMittal infatti ha confermato l’allontanamento del lavoratore e i sindacati hanno rilanciato lo sciopero a Taranto di 24 ore, già proclamato nei giorni scorsi, per il 23 aprile prossimo con manifestazione a Roma, sotto al Mise.L’intervista di Alessandro Principe.

Lo rifarebbe?

Non c’è nulla di male in quel che ho fatto, lo ribadisco. Perché non dovrei rifarlo? Sono una persona nata a Taranto, normale che io abbia una sensibilità maggiore su questi temi. Credo che in tanti, come me. che conoscono la storia di fabbriche che hanno causato danni ambientali, avranno condiviso il contenuto del mio post. Penso a Genova, per esempio, che negli anni ha combattutto molto. A Piombino. Non esiste solo Taranto, e purtroppo non è un problema solo di chi ha vissuto a Taranto. Nel guardare una fiction, essere sensibilizzati su un tema imporatante, non ci vedo davvero nulla di male. In questo mondo sembra assurdo dare solidarietà a chi ha bisogno, ma dovrebbe essere il contrario.