Lezioni di antimafia, sono ricominciate l’8 gennaio scorso nell’auditorium di Radio Popolare. Il nuovo ciclo di incontri si intitola “In nome di….Storie e ritratti di donne e uomini contro mafia e corruzione”. Le lezioni di antimafia sono un progetto ideato dalla Scuola di Formazione “Antonino Caponnetto” e realizzato insieme a Radio Popolare.

“In nome della madre” è il titolo della prima lezione. Abbiamo ospitato nel nostro auditorium Viviana Matrangola, figlia di Renata Fonte.

Viviana ha raccontato la storia di sua madre, giovane donna di 33 anni, con due figlie e un marito, uccisa dalla mafia il 31 marzo del 1984. Renata Fonte – assessora alla cultura del comune di Nardò, in provincia di Lecce – viene assassinata per aver difeso la sua terra dalla speculazione edilizia. Le organizzazioni criminali e gli intrecci tra affari e amministrazione pubblica sono il contesto in cui matura l’omicidio.

L’area nel mirino della speculazione è quella meravigliosa di Porto Selvaggio, a Nardò nel Salento.

All’incontro di due giorni fa, sul palco dell’auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare, c’era anche il professor Nando Dalla Chiesa, presidente della Scuola “Antonino Caponnetto”.

La sintesi di ciascuna lezione di antimafia sarà trasmessa a Memos il venerdì successivo l’appuntamento in auditorium (qui il podcast della sintesi).

Ascolta la versione integrale