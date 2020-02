Lezioni di antimafia, terzo incontro nel nostro auditorium il 5 febbraio scorso. Il nuovo ciclo di lezioni si intitola “In nome di….Storie e ritratti di donne e uomini contro mafia e corruzione“. Le lezioni di antimafia sono un progetto ideato dalla Scuola di Formazione “Antonino Caponnetto” e realizzato insieme a Radio Popolare.

“In nome del futuro“ è il titolo della terza lezione di antimafia. Abbiamo ospitato nel nostro auditorium Federica Cabras (dottoranda in studi sulla criminalità organizzata), autrice insieme a Nando dalla Chiesa del libro “Rosso Mafia. La ‘ndrangheta a Reggio Emilia”; e Ilaria Meli (ricercatrice di Cross, l’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata) impegnata negli ultimi anni in ricerche e studi sulle mafie autoctone a Roma.

La sintesi di ciascuna lezione di antimafia sarà trasmessa a Memos il venerdì successivo l’appuntamento in auditorium (qui il podcast della sintesi ).

