L’Europa faccia come Biden, i vaccini siano di interesse nazionale

La disparità nella distribuzione globale dei vaccini è devastante, e l’Europa ha le mani legate con le aziende private mentre il mondo, da Cuba all’India, si sta organizzando – forse meglio – con una produzione statale. Stamattina a Prisma abbiamo intervistato Nicoletta Dentico, responsabile Salute globale per la Ong “Society for International Development”, per cui sta seguendo il Consiglio esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in corso in questi giorni, dopo il ritorno degli Usa nell’organizzazione.

“I programmi vaccinali in tutto il mondo sono cominciati quarantacinque giorni fa negli Stati Uniti e ventisei giorni fa in Europa, quindi stiamo parlando di un processo davvero appena iniziato. Dentro l’Oms esistono due preoccupazioni. La prima è che non si applichi su scala globale il principio della Moratti “che arrivano prima quelli che hanno il Pil più alto”. Perché è di fatto quello che sta succedendo oggi nel mondo. Il 95% dei vaccini in circolazione oggi vanno a dieci Paesi soltanto. Il direttore generale dell’Oms ha citato il fatto che in un solo paese povero africano si stanno facendo programmi di vaccinazione, e lunedì scorso si erano fatti 25 vaccini. Lui diceva non 25 milioni o 25mila, 25 persone vaccinate. C’è una disparità globale che toglie il respiro. Non si punta su Pfizer, perché come ha detto il responsabile del programma Covid dell’Oms, è troppo complesso ed è troppo caro. Ed è un vaccino elitario, che può essere usato solo in paesi ricchi, che hanno delle strutture sanitarie affidabili e in paesi che, tra virgolette, se lo possono permettere”.

Sappiamo che c’è il vaccino di Moderna, già autorizzato in Europa. Astrazeneca, altra casa farmaceutica privata, che il 29 sembra avrà il giudizio all’Ema. I tedeschi hanno chiesto di valutare lo Sputnik 5, russo, poi il New York Times ci dice che Cuba ha una enorme capacità di produzione. L’India ne ha uno che regala ai Paesi vicini con quella che viene chiamata diplomazia del vaccino. Ci fai un quadro?

“In questa pluralità di produzioni vaccinali c’è un elemento positivo, perché è evidente che il mondo non si può affidare solo a quelli che vengono dall’Occidente. Stiamo operando su una scala così straordinariamente levata, cioè avere due miliardi di dosi entro l’anno, che non si è mai fatta prima. In poche settimane, si deve fare quel che tradizionalemte le aziende farmaceutiche potevano pianificare in anni. E’ opportuno avere più vaccini, La sorpresa interessante è Cuba, che si calcola abbia l’8 per cento di tutti i vaccini che potrebbe mettere in campo su scala globale. L’Europa sta guardando con interesse al vaccino russo e cinese, che probabilmente avranno un ruolo crescente. Russia, Cina e India si stanno attrezzando per stare sul mercato. Tutte le autorizzazioni sono ancora di emergenza, date in via eccezionale, non siamo nella fase di mercato standard. Questi Paesi stanno giocando sulla diplomazia sanitaria”.

Non converrebbe all’Unione europea aprirla questa diplomazia dei vaccini?