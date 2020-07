L’energia di Radio Popolare ènostra

LA SCELTA

“Andare solo a energia sostenibile” e in particolare far sì che l’energia elettrica utilizzata da Radio Popolare non sia generata da centrali nucleari o da impianti alimentati con combustibili fossili.

E’ con questo intento etico e politico che è nata la partnership tra Radio Popolare ed ènostra, la società cooperativa che offre ai propri soci consumatori energia elettrica proveniente da imprese sostenibili sia per il prodotto fornito, solo energia verde, sia per la modalità di produrlo, quindi nel pieno rispetto, per esempio, della responsabilità sociale di impresa.

LA SFIDA

Azzerare la bolletta di Radio Popolare è invece la sfida che lanciamo ad ascoltatori, abbonati, tesserati, magliettati, mattonati e tutti i nostri sostenitori. Per ogni nuovo socio/consumatore di ènostra che nel momento della sottoscrizione si dichiarerà abbonato ascoltatore di Radio Popolare, la Radio riceverà uno sconto in bolletta per i prossimi 10 anni.

A circa 5mila adesioni la bolletta della Radio sarà azzerata.

Inoltre chi dichiarerà di essere sostenitore o ascoltatore di Radio Popolare avrà diritto al 5% di sconto sul prezzo dell’energia per 12 mesi.

…e per chi sottoscrive entro il 31 Luglio 2020 lo sconto sarà del 10% per festeggiare le 100 puntate di C’è luce ed il compleanno di ènostra.

UN PROGETTO COMUNE

Siamo tutti consumatori elettrici, chi più chi meno: acquistando da ènostra aiuterai Radio Popolare e soprattutto farai una scelta di consumo critico, etico e sostenibile, anche tu “andrai solo con buona energia”.

ènostra è una cooperativa di consumatori, non è quindi animata da logiche di profitto e, secondo il vecchio adagio che l’unione fa la forza, più crescerà più calerà il costo dell’energia per tutti i soci.

