Leghisti per Moratti

Ci sono anche leghisti o ex leghisti tra chi si sta avvicinando a Letizia Moratti attraverso il Terzo Polo o la lista Lombardia Migliore che sosterrà l’ex vicepresidente lombarda alle regionali di febbraio.

Il nome più conosciuto è quello di Gianmarco Senna che oggi in consiglio regionale siede nel gruppo della Lega e da domani si sposterà nel Terzo Polo. Senna non è un leghista qualunque, è un grande amico di Matteo Salvini. Quando Salvini era il “Capitano”, Senna faceva parte del giro ristretto di consiglieri di Salvini insieme a Lorenzo Fontana e Luca Morisi. Da un po’ di tempo i destini di quel cerchio magico si sono separati e ora arriva il divorzio ufficiale.

Altri due nomi noti della Lega pre-Salvini dati in avvicinamento a Moratti sono Davide Boni e Gianni Fava, entrambi hanno fatto dichiarazioni pubbliche a favore di Letizia Moratti. Nel giro dei leghisti scontenti c’è anche chi sta chiedendo all’ex ministro leghista Roberto Castelli di candidarsi o spendersi pubblicamente per Letizia Moratti.

Sui territori altro passaggio Lega-Moratti è quello dell’ex segretario della Lega della provincia di Sondrio Christian Borromini che è diventato referente provinciale di Lombardia Migliore, la lista che sosterrà l’ex vicepresidente lombarda.

“In valle non mancano i leghisti scontenti che potrebbero guardare a Letizia Moratti” ha detto Borromini ai giornali locali. Forse anche a Varese, dove il referente provinciale di Lombardia Migliore è l’ex consigliere regionale della lista Maroni Luca Ferrazzi, anche lui figura di area Lega.

Domenica al palazzo delle Stelline di Milano verrà presentata la lista Lombardia Migliore e sarà anche l’occasione per vedere chi c’è e chi non c’è, in un mosaico in fermento che deve ancora comporsi definitivamente.