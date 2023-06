Le foto di All you Need is Pop 2023

Jazz Anthology di lunedì 12/06/2023 Come suggerisce il titolo della trasmissione, presente nel palinsesto di Radio Popolare fin dagli inizi, Jazz Anthology ripercorre la ormai lunga vicenda del jazz proponendone momenti e artisti salienti. Al di là della varietà delle sue forme, per Jazz Anthology questo genere è un fenomeno unitario di innovazione musicale in rapporto con una tradizione di matrice neroamericana. Jazz Anthology vuole quindi valorizzare sia la pluralità degli aspetti del jazz che la continuità della sua storia, dedicando la propria attenzione a tutte le epoche di questa musica, dal New Orleans al bebop, fino alle espressioni più audaci degli ultimi decenni. Il programma si articola soprattutto in serie di trasmissioni a carattere monografico, con l’intenzione – in un contesto mediatico che al jazz dà pochissimo spazio e in modo molto dispersivo – di dare così un contributo alla diffusione di una effettiva cultura del jazz. La sigla di Jazz Anthology è Straight Life (Art Pepper), da Art Pepper meets The Rhythm Section (1957, Contemporary/Original Jazz Classics)

Esteri di lunedì 12/06/2023 1-Controffensiva ucraina. Sarebbe stato liberato un quinto villaggio. La Bbc invita alla cautela. ( Sabato Angeri) 2- L’amico di Putin, il padre del populismo moderno, gli scandali. La morte di Silvio Berlusconi sui media internazionali. ( Roberto Festa) 3- Telecinco. 33 anni fa dall’ Italia lo sbarco della tv di Berlusconi in Spagna. ( Giulio Maria Piantadosi) 4-Francia. Il via libera dell’antitrust europeo alla fusione Vivendi – Lagardere permetterà al miliardario Bollorè di realizzare il suo piano: network di estrema destra e il sogno di un Donald Trump all’Eliseo. ( Francesco Giorgini) 5- Serie TV: in arrivo su Sky la seconda stagione di “ And Just Like That”, il revival di Sex and the City che proprio in questi giorni ha festeggiato il 25esimo anniversario. ( Alice Cucchetti)