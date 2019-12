“Le capre a sonagli” in concerto. Giovedì 19 dicembre ore 21.30

Candidi come ovini e astuti come crotali, “LE CAPRE A SONAGLI”, brucando la radura in prossimità del luogo sono arrivate al palco del loro evento speciale.

« Le Capre a Sonagli sono dure, sfacciate, malate e divertenti, il tutto racchiuso in una sola parola: necronaif, un’ossessione per l’estetica della morte che tutto ferma e trasforma »; questa la loro auto-definizione.

La band, sin dal 2000, quando si chiamava “Mercuryo Cromo”, si è fatta notare dividendo il palco con gruppi con Afterhours, Sick Tamburo, Cisco, Zen Circus, Giorgio Canali e molti altri.

Hanno vinto Arezzo Wave Lombardia. Suonato in centinaia di locali. Scaldato i cuori di bipedi e quadrupedi e ora incendieranno l’auditorium di Radio Pop giovedì 19 dicembre dalle 21.30 alle 22.30.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.