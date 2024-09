Lady Blackbird – Slang Spirituals: Lady Blackbird (sito ufficiale) torna ad essere l’artista della settimana di Radio Popolare, in occasione dell’uscita del suo secondo album, pubblicato lo scorso 13 settembre. La cantante americana ci aveva già conquistati con il suo disco d’esordio “Black Acid Soul”, di cui avevamo scritto qui. Con il nuovo album, Lady Blackbird dimostra un’evidente evoluzione stilistica, che la porta a fare incontrare molti generi musicali diversi, dal jazz al rock, passando per soul e R&B.

Nel singolo “Reborn”, che ha anticipato l’uscita del disco, la cantante racconta di aver distrutto una versione passata di sé per rinascere più forte e autentica. È un tema che attraversa l’intero album, offrendo uno sguardo intimo sul percorso di crescita dell’artista. L’alchimia tra Lady Blackbird e il produttore Chris Seefried, già collaudata nel precedente lavoro, è alla base anche di queste nuove canzoni.

In “Slang Spirituals” si spazia da potenti orchestrazioni soul a momenti più scarni e riflessivi, con una varietà di arrangiamenti e suoni che che rendono l’ascolto coinvolgente e divertente.

La crescita di Lady Blackbird è evidente non solo nelle scelte musicali, ma anche nella sua maggiore centralità nella scrittura dei brani. Se nel primo disco si era affidata principalmente a reinterpretazioni di classici, in “Slang Spirituals” è autrice di gran parte delle tracce, dimostrando di avere non solo una gran voce, ma anche una visione artistica più definita.

Ragionamenti e racconti che Lady Blackbird ha condiviso con Radio Popolare in diverse interviste in questi anni, di cui l’ultima è di pochissimi giorni fa, a cura di Matteo Villaci, incentrata proprio su “Slang Spirituals”.

Per i prossimi sette giorni, Radio Popolare avrà Lady Blackbird come artista della settimana: sarà un’occasione per conoscere ancora meglio una cantante che ci ha colpito sin dal suo esordio, per la sua personalità così forte e unica.

Qui sotto trovate il video del suo singolo Let Not (Your Heart Be Troubled).