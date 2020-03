La poesia non salverà il mondo… ma vorrebbe dare una mano!

Non verremo alla mèta ad uno ad uno ma a due a due.

Se ci conosceremo a due a due, noi ci conosceremo tutti,

noi ci ameremo tutti e i figli un giorno rideranno

della leggenda nera dove un uomo lacrima in solitudine

Nous n’irons plus au but un par un mais par deux.

Nous connaissant par deux nous nous connaîtrons tous

nous nous aimerons tous et nos enfants riront

de la légende noire où pleure un solitaire.

(Paul Eluard , da “Le dur désir de durer” 1946, traduzione di Franco Fortini)

La poesia non è un antidoto. La poesia non salva la vita e non salva il mondo ma…vorrebbe dare

una mano.

Percorsi PerVersi affida alla voce dei poeti il compito di ricordare la Giornata Mondiale della

Poesia del 21 marzo 2020.

La nostra trasmissione ha da sempre l’obiettivo di presentare la poesia per quello che è: una

affascinante combinazione di parole che giungono direttamente al cuore del lettore.

Viviamo giornate che dilatano la percezione del tempo.

Attraverso la radio, le voci dei poeti che leggono i propri versi vogliono suscitare in chi ascolta, con

ogni aggettivo e ogni immagine, con rima e ritmo, emozioni e ricordi, passione sentimento.

Nelle poesie che gli autori offrono c’è, come in un prezioso distillato, quel sentimento di umanità

e di comunità che rendono speciale Radio Popolare i suo ascoltatori.

Dodici poeti ci fanno dono della loro parola: i poeti Paolo Agrati , Emilia Barbato, Giusi Busceti,

Luigi Cannillo, Marco Corsi, Michelangelo Coviello, Maurizio Cucchi, Tommaso Di Dio, Barbara

Giuliani, Elisa Longo, Alessandra Paganardi, Simone Savogin , leggono le loro poesie per Radio

Popolare.