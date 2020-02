La Casa degli Artisti riapre con un tributo all’artista Pippa Bacca

La Casa degli Artisti ha riaperto con un omaggio a Pippa Bacca, l’artista scomparsa in Turchia undici anni fa mentre faceva un viaggio-performance in abito da sposa che doveva essere un inno alla vita contro la guerra e la violenza.

La mostra è intitolata Pippa Bacca Sempreverde e tra le sue opere incontriamo la sorella Rosalia Pasqualino di Marineo, che oltre ad essere sorella di Pippa Bacca è anche nipote di Piero Manzoni, curatrice di questo percorso. L’intervista di Tiziana Ricci per Cult.

Che opere hai scelto?

La sua era davvero una sorta di performance.

Sì, era un viaggio-performance. Lei viaggiava in autostop vestita da sposa. L’abito da sposa era stato scelto come simbolo di qualcosa di positivo, un momento di gioia, di pace e di unione.

Doveva attraversare in autostop undici Paesi che erano stati teatro di guerra e in cui si vedevano ancora i segni, nelle città e nelle persone, delle guerre recenti. L’idea era quella di un vestito positivo che attraversa posti che erano stati teatro di cose tristi e negative. E, in alcune tappe in cui era riuscita ad organizzarsi, Pippa faceva la lavanda dei piedi alle ostetriche, un particolare molto importante perché voleva omaggiare chi fa nascere la vita in posti difficili in cui la guerra ha portato via delle vite umane. Era una specie di rito in cui conversava con le ostetriche sulla maternità, sui loro ricordi ed esperienze.