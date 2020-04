Italia in isolamento: la situazione a Lacchiarella

Com’è la situazione a Lacchiarella in queste settimane di emergenza e di isolamento? La sindaca Antonella Violi, racconta a Radio Popolare come il comune di Lacchiarella, quasi 10mila abitanti a sud di Milano, sta affrontando questo periodo in un territorio caratterizzato da enormi spazi verdi come quello del Parco Agricolo Sud Milano.

Grazie ad aggiornamenti quotidiani attraverso la pagina Facebook del Comune e una grande rete di volontari, la risposta dei cittadini è stata molto positiva.

Che tipo di comune è Lacchiarella?

Il comune di Lacchiarella è collocato a sud di Milano nell’ambito del Parco Agricolo Sud Milano. È un grande borgo di quasi 10mila abitanti. All’interno del nostro territorio c’è il SIC di Lacchiarella, l’oasi naturalistica protetta, e moltissime attività diventate ormai importanti a livello regionale come il Palio dell’Oca che si svolge tutti gli anni tra settembre e ottobre. È un paese di natura agricola perché circondato da campi e campagne.

Cosa ha rappresentato questa emergenza per il comune Lacchiarella?

La situazione alla data odierna a Lacchiarella è di 17 casi di coronavirus, quelli a cui sono stati eseguiti i tamponi. Abbiamo degli ospedalizzati e dei dimessi in isolamento che, fortunatamente, sono molti di più degli ospedalizzati.

Il sacrifico maggiore chiesto ai cittadini è quello di stare a casa. Devo dire che ho avuto una risposta molto positiva dalla cittadinanza e questo ci ha consentito di contenere il contagio. A Lacchiarella abbiamo attivato una serie di preziosissime iniziative, anche col supporto della Polizia Locale e dei volontari della Protezione Civile. Si è attivata una rete meravigliosa all’interno della nostra comunità, come in tanti altri comuni della Lombardia: spesa a domicilio, farmaci a domicilio, buoni spesa per i cittadini, la cosiddetta “spesa sospesa” e la consegna di mascherine, ma anche la didattica a distanza e il supporto psicologico per le persone in isolamento.

In che modo avete attivato la didattica a distanza?

È stata una iniziativa delle cooperative che collaborano con le nostre scuole. Grazie al grande supporto degli insegnanti dell’Istituto comprensivo di Lacchiarella abbiamo continuato a mantenere anche a distanza quelle attività che venivano già svolte, come le attività dedicate ai bambini disabili o il supporto per i compiti, ma anche il supporto psicologico. Un supporto non soltanto per i bambini, ma anche per le famiglie in questo momento di isolamento. Abbiamo prima effettuato un questionario per capire chi fosse interessato a questo tipo di attività e abbiamo avuto un’ottima risposta.

Con l’arrivo delle vacanze pasquali siete un po’ preoccupati della gestione dello stare a casa?

Io voglio partire dal presupposto di potermi fidare dei miei cittadini. Ho grande fiducia nella loro responsabilità, ma è chiaro che nelle giornate di sabato, domenica e lunedì avremo in servizio la polizia locale per effettuare controllo e monitoraggio su tutto il territorio.

Avete attivato altre iniziative in queste settimane?

Sì, abbiamo attivato una raccolta di mascherine grazie anche alla comunità cinese che è molto presente sul territorio e alle aziende locale. Abbiamo donato le mascherine ad un ospedale vicino al nostro territorio o ai soccorritori delle vari Croci che operano nel comune. Nel nostro piccolo abbiamo cercato anche noi di dare un supporto agli operatori sanitari e ai soccorritori.

