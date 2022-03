Insorgiamo: in piazza con i lavoratori della GKN

Il mostro: la centrale a carbone di Tuzla La seconda puntata di Omissis ci porta a Tuzla, in Bosnia-Erzegovina, dove è in progetto l'espansione di una centrale a…

Guarda che lune di lun 21/03/22 The truth will always win (una campagna di Reporters Sans Frontières e una canzone dei The Clinet Said No al…