“In un futuro aprile. Il giovane Pasolini”: intervista al co-regista Federico Savonitto

Federico Savonitto, co-regista di “In un futuro aprile. Il giovane Pasolini“, commenta a Radio Popolare il processo di ricerca che ha dato luce a questo documentario sull’adolescenza dell’artista e disponibile in streaming sulla piattaforma #IoRestoInSala.

L’intervista di Barbara Sorrentini a Chassis.

Come mai avete fatto questa ricerca che parte dai suoi anni giovanili?

Entrambi abbiamo sempre amato quel periodo. Francesco Constabile, che si è diplomato al Centro sperimentale di cinematografia di Roma, voleva farlo riadattando Amado mio, uno dei romanzi scritti da Pasolini in quel periodo, rimasto tra l’altro inedito finché Pasolini era in vita e pubblicato successivamente. Io mi sono diplomato invece al Centro sperimentale di Palermo, una sede specifica nel documentario, e ho fatto un film su Giuseppe Antonio Borgese, andando a cercare in lui alcuni elementi archetipici che ritornano anche in Pasolini e che forse c’erano già prima ancora in un autore come Dante. C’è il tema dell’esodo, del dover andarsene da casa, del non poter veramente mai tornarci… Per Pasolini, Casarsa non era esattamente la casa, è il luogo dove lui andava fin da ragazzino, il luogo della madre. Lui è nato a Bologna e quando d’estate, durante i primi anni di vita, andava a Casarsa si è innamorato di quei luoghi, ci ha fatto i conti per tutta la vita. L’idillio iniziale si è trasformato in una visione un po’ più cupa del Friuli quando le sue poesie sono state trasformate durante la fase di cambiamento della poetica pasoliniana, sia negli anni ’50 sia negli anni ’60. Ha riscritto le sue poesie e sono diventate La meglio gioventù, La nuova gioventù, quindi una visione di quei luoghi con più pessimismo. Questo film è nato da un’idea di Augusta Eniti, produttrice di altre forme. Noi siamo subentrati in seguito, entrambi per motivi diversi. Di Pasolini abbiamo sempre visto un sacco di lavori che affrontavano la morte, l’ultimo periodo in cui era giustamente diventato molto critico verso la nostra società, però pochissimi hanno visto questo periodo come un periodo di cui parlare. Non è un periodo molto conosciuto quindi ci sembrava giusto farlo conoscere perché è il momento in cui inizia tutto, si forma la sua poetica, ci sono certi elementi che torneranno più volte nella sua vita in modo anche escatologico.