In piazza per la pace

L’Italia si mobilita contro l’aggressione militare della Russia in Ucraina con manifestazioni in programma per la giornata di oggi, 26 febbraio 2022, in tutti i capoluoghi del Paese.

Roma – Piazza Santi Apostoli

(foto di Giacomo Panzeri)

Como – Piazza Vittoria

(foto degli ascoltatori di Radio Popolare)

Milano – Piazza Cairoli

(foto degli ascoltatori di Radio Popolare)

Ferrara

(foto degli ascoltatori di Radio Popolare)

Verona

(foto degli ascoltatori di Radio Popolare)

Bergamo

(foto degli ascoltatori di Radio Popolare)

Cagliari

(foto degli ascoltatori di Radio Popolare)

Riascolta la diretta dalla manifestazione milanese per la pace in Ucraina e nel mondo