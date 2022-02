Guerra in Ucraina: tutte le manifestazioni per la pace dei prossimi giorni

Serve And Volley di ven 25/02/22 Serve And Volley di ven 25/02/22

Zanus Fortes da Kiev: "L'ambasciata ci ha portato in un luogo sicuro. Non si può lasciare l'Ucraina né via terra né via aria" Cristiano Zanus Fortes già giocatore di serie A di pallacanestro alla fine degli anni '90 è bloccato a Kiev in…