Il Suggeritore Night Live di lunedì 10 marzo 2025

Doppio Click di lunedì 10/03/2025 Doppio Click è la trasmissione di Radio Popolare dedicata ai temi di attualità legati al mondo di Internet e delle nuove tecnologie.

Vieni con me di lunedì 10/03/2025 Un doppio viaggio con Humana People to People: quello che fanno gli abiti step by step raccontato con Laura di Fluri, Marketing Manager, e quello che possono fare tutti grazie ai programmi di volontariato internazionale con Federica Gibellini, Humana Volunteer Advisor.

PlayStop Radio Popolare Minilive - Francesco Di Bella Francesco Di Bella è tornato con “Acqua santa”, il suo nuovo disco solista dopo sette anni. Il frontman dei 24 grana, che lo sta portando in tour in giro per l'Italia, ne ha parlato a Jack con Matteo Villaci, suonandone anche tre brani dal vivo.

Playground di lunedì 10/03/2025

PlayStop Jack di lunedì 10/03/2025 Introduciamo i Divorce come artisti della settimana approfondendo il loro disco d'esordio "Drive to Goldenhammer", Disma Pestalozza ci racconta la conferenza stampa in cui i CCCP lanciano il loro tour estivo, ospitiamo Francesco di Bella per un' intervista e qualche brano live

Musica leggerissima di lunedì 10/03/2025 a cura di Davide Facchini.

PlayStop Considera l’armadillo di lunedì 10/03/2025 Per riascoltare Considera l'armadillo noi e altri animali ospiti Anna Giordano, coservazionista e Guido Pinoli @selvatica_Milano per parlare della serata di martedì 11 all' auditorium Demetrio Stratos sulla lotta al bracconaggio in Sicilia. A cura di Cecilia Di Lieto.

Cult di lunedì 10/03/2025 Cult è condotto da Ira Rubini e realizzato dalla redazione culturale di Radio Popolare. Cult è cinema, arti visive, musica, teatro, letteratura, filosofia, sociologia, comunicazione, danza, fumetti e graphic-novels… e molto altro!

PlayStop Pubblica di lunedì 10/03/2025 "Difesa europea", seconda puntata di Pubblica dedicata al tema (la prima, il 5 marzo scorso). La "difesa europea" come mercato delle armi (come suggerisce il “piano di riarmo” di Ursula von der Leyen) oppure la "difesa europea" come pilastro di un processo di unificazione politica del continente? Su quest'ultimo tema si sono spesi due ex presidenti della Commissione europea, un socialista francese e un democristiano italiano, come Jacques Delors e Romano Prodi. Pubblica ha ospitato gli economisti Leonardo Becchetti (Università di Roma Tor Vergata) e Massimo Bordignon (Università Cattolica di Milano).

PlayStop Alexanderplatz - Ep.6: Sturmtruppen La proposta di Friedrich Merz di riformare la Costituzione tedesca per superare il "freno al debito" e finanziare con urgenza difesa e infrastrutture, tra la corsa contro il tempo e le resistenze dei Verdi. Un'analisi del disastroso mandato di Ursula von der Leyen come Ministro della Difesa e un approfondimento sul radicamento silenzioso della mafia italiana in Germania. Ospiti della puntata Ben Schreer, direttore dell'International Institute for Strategic Studies, e Sandro Mattioli, giornalista d'inchiesta e fondatore di Mafia Nein Danke.