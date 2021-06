Il ritorno della festa della musica celebra la fine dell’emergenza?

Ideata dal Ministero della Cultura francese nel 1982 torna quest’anno, in 120 città di tutto il mondo, la Festa della musica che come consuetudine viene celebrata il 21 giugno, giorno che segna il solstizio d’estate. L’evento si compone di una serie di concerti gratuiti che riempiranno di musica le strade di Parigi e delle città che parteciperanno a un evento che quest’anno è particolarmente significativo perché dà il benvenuto alla musica dal vivo in spazi che sono stati silenziosi per tanto tempo a causa della pandemia. Se a Parigi l’epicentro della Fête de la Musique sarà il concerto intergenerazionale curato da Jean-Michel Jarre nel cortile del Palazzo dell’Eliseo, in Italia l’evento clou della Festa della Musica sarà il concerto di questa sera di Edoardo Bennato al Castello Sforzesco di Milano. Centinaia di città ospiteranno 5.500 concerti gratuiti, con 26.000 artisti tra professionisti e non che contamineranno con le loro note luoghi differenti (dettagli sul sito www.festadellamusica.beniculturali.it).

Radio Popolare partecipa alla festa della musica trasmettendo a bordo di un Magic Bus che dalle 18 alle 22 questa sera attraverserà le strade di Monza. Il pullman scoperto a due piani ospiterà la fanfara urbana Bandakadabra, arricchita dagli special guest Mr. T- Bone e Giovanni Falzone che si esibiranno nella performance Oh When The Saints Go Marching In. La performance, inserita nel programma della rassegna Monza Visionaria, verrà ripetuta, sempre con la presenza di Radio Popolare, anche martedì 22 e mercoledì 23 giugno. Cambieranno i musicisti a bordo del Magic Bus: martedì Nadio Marenco e Giovanni Falzone porteranno su ruote un nuovo progetto per tromba e fisarmonica dedicato alla canzone italiana di Vasco Rossi, Lucio Battisti e Francesco De Gregori; mercoledì il Quartetto di Brescia di Stefano Belotti, Fabio De Cataldo, Alberto Pedretti e Emanuele Quaranta proporranno, oltre alle musiche di Astor Piazzolla, l’inno celebrativo del Pop contemporaneo: “Viva La Vida” della band inglese Coldplay.

Seguendo la diretta di Radio Popolare gli ascoltatori monzesi potranno richiedere il passaggio del Magic Bus, e della sua musica, sotto le finestre di casa. Propria, della fidanzata o della mamma…