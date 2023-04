Il mondo del jazz in lutto: è morto il pianista Ahmad Jamal

Nella sua autobiografia, Miles Davis ha scritto: “Tutta la mia ispirazione viene da Ahmad Jamal. Ha sbalordito con il suo concetto di spazio, la sua leggerezza di tocco, il suo eufemismo e il modo in cui esprimeva note, accordi e passaggi”

Jamal ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di tre anni, quando suo zio Lawrence lo ha sfidato a ripetere ciò che stava facendo.

“È rimasto piuttosto sorpreso: ho suonato tutto quello che ha suonato lui. Il resto è storia”.

Ed è la storia di un musicista che si è guadagnato i più svariati titolo: Il profeta, Il maestro, L’architetto, Ahmad il magnifico, Il prestigiatore del piano, l’uomo con due mani destre.

Nato come Frederick Russell Jones a Pittsburgh da genitori battisti, ha scoperto l’islam da adolescente durante una tournée a Detroit, dove c’era un’ importante comunità musulmana.

A 20 anni si convertì e cambiò il suo nome in Ahmad Jamal

Parlando con la rivista Time del nome ha detto: “Non ho adottato un nome. Fa parte del mio background ancestrale e del mio retaggio. Ho ristabilito il mio nome originale. Sono tornato alla mia vigna e al mio fico”

In occasione dell’uscita di alcune registrazioni inedite,

Il New Yorker ha scritto che “negli anni ’50 il concetto musicale di Ahmad jamal era una delle grandi innovazioni dell’epoca”

La svolta commerciale fu un album del 1958 intitolato “Ahmad Jamal at the Pershing: But Not for Me”. È uno dei dischi strumentali più venduti del suo tempo, 1 milione di copie, ed è rimasto nelle classifiche della rivista Billboard per più di 100 settimane. Ne seguirono altre dozzine in quello che il New york times definì un catalogo cosparso di gemme.

Nel corso della sua carriera Jamal ha vinto una miriade di premi, tra cui il prestigioso Ordine degli arti e delle lettere francese nel 2007 e dieci anni dopo un Grammy Award per la sua leggendaria carriera.