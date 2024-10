Il caso Spano scuote Fratelli d’Italia

PlayStop Campagna abbonamenti di giovedì 24/10/2024 delle 10:02 L’Abbonaggio di Radio Popolare minuto per minuto

PlayStop Rassegna stampa internazionale di giovedì 24/10/2024 Notizie, opinioni, punti di vista tratti da un'ampia gamma di fonti - stampa cartacea, social media, Rete, radio e televisioni - per informarvi sui principali avvenimenti internazionali e su tutto quanto resta fuori dagli spazi informativi più consueti. Particolare attenzione ai temi delle libertà e dei diritti.

PlayStop News della notte di mercoledì 23/10/2024 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

PlayStop Jazz Ahead di mercoledì 23/10/2024 Dischi nuovi, progetti attivi, concerti imminenti, ospiti appassionati, connessi al più che ampio e molto vivo mondo del Jazz e delle sue conseguenze. Musica, soprattutto, scelta con il desiderio di dare spazio alla scena contemporanea di un genere con un passato importante, ma la cui storia è ancora, decisamente, in corso. La sigla del programma è Theme Nothing di Jaimie Branch. A cura di Nina Terruzzi, in onda mercoledì dalle 21.30 alle 22.30

PlayStop Il giusto clima di mercoledì 23/10/2024 Ambiente, energia, clima, uso razionale delle risorse, mobilità sostenibile, transizione energetica. Il giusto clima è la trasmissione di Radio Popolare che racconta le sfide locali e globali per contrastare il cambiamento climatico e ridurre la nostra impronta sul Pianeta. Il giusto clima è realizzato in collaborazione con è nostra, la cooperativa che produce e vende energia elettrica rinnovabile, sostenibile, etica. In onda tutti i mercoledì, dalle 20.30 alle 21.30. In studio, Gianluca Ruggieri ed Elena Mordiglia. In redazione, Sara Milanese e Marianna Usuelli.

PlayStop Esteri di mercoledì 23/10/2024 1- “ Sembra la scena di un film, sembra surreale “ da un ospedale nel nord della striscia di Gaza un medico racconta 2- L’ Oms sospende la vaccinazione antipolio a causa dei bombardamenti di massa. Verso una “generazione perduta” di bambini palestinesi che stanno sopportando traumi strazianti. L’intervento dello psicologo Guido Veronese 3-Putin dà il via al Vertice dei BRICS: sul tavolo la de-dollarizzazione. La guerra in Ucraina potrebbe accelerare il processo voluto da Mosca e Pechino 4- Donald Trump, un fascista che governerebbe da dittatore. Piovono accuse dall’ex segretario John Kelly. In un’intervista al New York Times, il generale in pensione dei Marines rivela che Trump mostrò più volte una certa simpatia per il terzo Reich 5-Comunicazioni satellitari: L’ Unione Europa rischia di perdere la sfida con gli Stati Uniti. Le ragioni del fallimento di Bruxelles. ( Viviana Astazi ) 6- Romanzo a fumetti. “In/Out”: da Beirut il graphic novel di Lina Ghaibeh